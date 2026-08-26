Los terroríficos videos de las inundaciones en Nepal, van más de 50 muertos y 400 desaparecidos

(EFE).- Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades.
El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, elevó a 55 las personas fallecidas en el desastre que golpeó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas a primera hora de la mañana.
BREAKING: Moment flash floods swept away several houses and a bridge near Trishuli Bazar in Nepal pic.twitter.com/rqotIPbn6B
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026
Al mismo tiempo, la Junta de Turismo de Nepal aseguró que 403 personas, entre ellas 341 extranjeras, permanecen desaparecidas. Dos de ellas son de nacionalidad española, según las fuentes.
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
ALERTA EN NEPAL
El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a EFE que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.
Basnet señaló que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate.
Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.
horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó.
La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.
#WATCH: Trishuli River in Nepal’s Rasuwa district.
The floodwaters came so quickly that people didn’t have time to escape.
Workers were working near the river, and before they could realize the danger, the flood swept them away.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/sJ3Ps6xSqC
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana. Luego golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.
PM @narendramodi talk to nepal pm @ShahBalen and assured him of all possible assistance.
The Nepali Army is conducting a rescue operation. See the photos of the helicopter rescue operation.
Pls pray for #Nepal#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods #Dhading pic.twitter.com/iRCC60rHtF
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia. Esto mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.
Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar en el Tíbet. Es una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.
EFE
Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.
horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026