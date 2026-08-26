Mundo

Los terroríficos videos de las inundaciones en Nepal, van más de 50 muertos y 400 desaparecidos

Caraota Digital
4 Min de Lectura

(EFE).- Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, elevó a 55 las personas fallecidas en el desastre que golpeó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas a primera hora de la mañana.

- Publicidad -
Ad image

Al mismo tiempo, la Junta de Turismo de Nepal aseguró que 403 personas, entre ellas 341 extranjeras, permanecen desaparecidas. Dos de ellas son de nacionalidad española, según las fuentes.

ALERTA EN NEPAL 

El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a EFE que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Basnet señaló que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó.

La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana. Luego golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia. Esto mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar en el Tíbet. Es una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mié 26/08
$ USD: 787,51 Bs
EUR: 919,15 Bs