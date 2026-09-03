Los perlazos de María Corina tras el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se pronunció este jueves sobre el acuerdo petrolero entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Delcy Rodríguez, ante la incertidumbre que ha dejado el mismo por la falta de claridad por parte de ambas partes.

«En primer lugar, quiero señalar que el sector petrolero es solo una parte de la inmensa reconstrucción que debemos acometer en Venezuela. Requiere inversiones colosales, pero necesita mucho más que dinero. En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada», dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

«Necesitamos que el país entero funcione. Que las cadenas de valor se integren, que se genere suficiente electricidad y que haya capacidad operativa en los puertos. Necesitamos seguridad jurídica para las inversiones y seguridad personal para nuestra gente», añadió.

A pesar del interés que representa Venezuela para los Estados Unidos, María Corina destacó que «el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano».

En este sentido, remarcó que Estados Unidos debe ser el principal socio estratégico para Venezuela. No obstante, insistió en la importancia de que «las cosas se hagan bien».

«Necesitamos atraer capitales e inversiones sostenidas a largo plazo, bajo condiciones de rentabilidad, certeza, seguridad y una reducción real del riesgo país. La cuestión clave es cómo hacerlo. La respuesta es una asociación sólida de beneficio mutuo como tantas veces he dicho, ganar-ganar, para todos los actores: los venezolanos, los Estados Unidos, las empresas, los inversionistas, los mercados y los trabajadores», precisó.

«Todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático», aseguró.

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Por lo tanto, señaló que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin gobierno electo por el voto popular. «Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión de gran escala».

«Y al final, todo esto solo tiene sentido si la gente lo vive en su día a día. Para que haya medicinas en los hospitales, agua y luz en nuestras casas, educación del primer mundo para nuestros hijos, y para que cada diciembre esas sillas vacías estén ocupadas en nuestras mesas», manifestó.

Machado sostuvo que el 28 de julio de 2024 el país habló con claridad. «Nos levantamos como pueblo y emitimos un mandato categórico ‘somos venezolanos y queremos seguir siéndolo’. Y vamos a hacer lo necesario para que la nuestra vuelva a ser una nación digna, próspera, libre y soberana. Esta es la nación que hoy se dispone a refundar la República», agregó.

Sin embargo, destacó que hay un camino claro para conseguirlo. «La única vía para lograrlo es hacer valer la soberanía popular a través del voto; porque esa es la única forma digna de gobierno que existe, y porque sólo un gobierno de la gente gobierna para la gente y le rinde cuentas a la gente».

«Venezuela vale mucho más que su petróleo. El verdadero valor de Venezuela es su gente, que por las buenas es el mejor socio del planeta, y que jamás pondrá en venta nuestra libertad y la de nuestro país. Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores», concluyó.