La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio (centro de Colombia) ha provocado la noche de este lunes al menos 23 heridos, incluida una menor de edad, y graves daños materiales en los edificios adyacentes.

Según reportan medios locales, la explosión se produjo sobre las 9:30 de la noche en la plaza de la Gobernación. La cifra de heridos fue confirmada por la Secretaría de Salud de Meta, que hasta el momento no tienen constancia de ningún fallecido.

#Colombia l Momento exacto del atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F7cbbMUXI4 https://t.co/Lj4qdl4AAJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026

Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.

Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

Un carro bomba explotó la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, Colombia. El balance preliminar aumentó a 23 personas heridas, incluida una menor de edad. Hasta el momento, las autoridades no reportan fallecidos. La explosión causó graves daños en la sede departamental y en edificaciones cercanas. Las primeras hipótesis de investigación apuntan a disidencias de las FARC y consideran una posible retaliación por un bombardeo en Mapiripán, donde murieron cinco integrantes de ese grupo, entre ellos alias Churco. Sin embargo, la autoría y el motivo del atentado aún no han sido confirmados oficialmente. Las autoridades continúan investigando y avanzan en el balance de los daños y la atención a los heridos. — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) November 24, 2026

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alarma para atender a los damnificados.

También han acudido al centro de Villavicencio unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

🔴 En este video se evidencia la magnitud del grave atentado contra la Gobernación del Meta registrado este lunes. Esto es una noticia en desarrollo. Ampliación: https://t.co/bEr3p0wtA0 https://t.co/CngCkwCZy3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC- Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado, según Caracol Radio.

#VILLAVICENCIO La Cámara de Comercio de Villavicencio informó que la explosión en el centro de la ciudad afectó sus instalaciones, por lo que este 24 de noviembre no se prestará servicio en la sede. https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/abjthBh7F2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

ATAQUE EN COLOMBIA

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de «miserables y cobardes», y anunció que este martes acudirá a Villavicencio en una llamada a la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, que posteriormente trascendió a los medios.

El mandatario argumentó que el atentado se debe a que «el narcoterrorismo está desesperado» por la «manera decidida» en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

Imágenes de los destrozos causados por el atentado terrorista contra la Gobernación del Meta https://t.co/JDXOEtuVnl — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) November 24, 2026

«Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder», concluyó.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

En este sentido, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que «el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país».

EL ESTADO DEBE ACTUAR CON FIRMEZA

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó por su parte en redes sociales: «El Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos».

Así amanece Villavicencio tras ataque terrorista contra la Gobernación del Meta que dirigió el criminal Antonio Medina, firmante del fallido proceso de paz de Juan Manuel Santos. Hay 23 heridos, devastación y terror. https://t.co/gSgznuBZNW — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 24, 2026

El Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores. «Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente», indicó.

#VILLAVICENCIO El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que más de 85 predios se vieron afectados por la explosión del carro bomba en el centro de la ciudad. Anunció que se restringirá la movilidad con parrillero en moto en la ciudad y, junto a la Gobernación del Meta, se ofrecerá una recompensa de $150 millones por información sobre los responsables del atentado. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

La Defensoría del Pueblo rechazó «enérgicamente» este atentando y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días.

«Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país», afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín (noroeste), Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió «liberar a Colombia» de los grupos armados que perpetran estos atentados.

Con información de EFE