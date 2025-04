Los duros testimonios de los venezolanos que están haciendo migración inversa desde el norte

Después de enfrentar enormes obstáculos en su intento por alcanzar territorio estadounidense, numerosos migrantes venezolanos siguen intentando la difícil travesía para retornar a su país o buscar refugio en naciones de tránsito, una elección que se les ha hecho difícil y ha estado marcada por la frustración y la nostalgia.

Esta oleada de retorno, conocida como migración inversa, ha cobrado fuerza en los últimos meses. Muchos de los que ahora cruzan de nuevo Centroamérica, particularmente a través de Panamá, lo hacen tras no haber logrado establecerse en Estados Unidos, en parte debido a las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump para contener la migración irregular.

Mario González recogió varios de estos testimonios en el programa Perspectivas, donde estos migrantes expresaron todo lo que están sintiendo en estos duros momentos

«Fue triste, pero a la vez fueron bastantes experiencias. Me vengo con tristeza porque yo quería llegar a los Estados Unidos y no pude», contó una migrante

Mientras tanto, otro destacó que a pesar de que no pudo establecerse con su familia en Estados Unidos no piensa regresar a Venezuela

«Para mi ha sido todo difícil porque yo vengo desde México sin plata. Vengo como quien dice, con Dios en la mano, para que me ayude por mi camino, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí. Gracias a Dios por lo menos hoy me dieron el puesto en la lancha para que pudiera llegar con mi esposa y mis hijos aquí. Soy venezolano, pero mi meta es Ecuador porque no tengo nada en Venezuela, no tengo nada que buscar allá», relató otro de los migrantes», sostuvo.

El desplazamiento de migrantes a lo largo del corredor que conecta Panamá con Costa Rica ha comenzado a presentar tensiones similares a las que históricamente se han visto en las rutas hacia el norte del continente.

Mientras las autoridades de ambos países intentan coordinar respuestas en medio de una creciente presión, las limitaciones de infraestructura y la escasez de recursos en las comunidades por donde transitan los migrantes han agravado aún más la situación.

Con respecto a las rutas, muchos de los migrantes que buscan retornar a Sudamérica, particularmente a Colombia, optan por rutas marítimas. Uno de los puntos de partida más utilizados es la comarca Guna Yala, en la costa panameña.