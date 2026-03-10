Lo que reveló María Corina Machado sobre sus reuniones privadas con Trump y la «transición» en el país

La líder de la oposición, María Corina Machado, confirmó que el pasado viernes sostuvo un nuevo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«He tenido efectivamente reuniones muy francas, amigables y fructíferas con el presidente Trump y con otros funcionarios de su administración, especialmente el secretario de Estado, Marco Rubio. Yo creo que él es la persona que mejor conoce las dinámicas, la historia de América Latina y que es un gran aliado de nuestra causa. Y efectivamente seguiremos avanzando en contacto», indicó durante una entrevista con el medio La Tercera.

Destacó que seguirán «coordinando» acciones sobre la situación en Venezuela. «Para asegurarnos que al final tendremos, y yo sé que va a ser pronto, unas elecciones limpias, libres en nuestro país. Donde todos los ciudadanos podamos expresar la soberanía popular a través del voto. Y que sea además un proceso en el cual todos confiemos, sin miedo, donde los venezolanos en el exterior puedan votar como es su derecho y donde el mundo entero quede admirado de lo que somos capaces de hacer los venezolanos», expresó.

«Solo así podrá haber Estado de Derecho, justicia, para que puedan venir gigantescas inversiones a Venezuela y millones de venezolanos regresar a su país», dijo

MARÍA CORINA MACHADO Y LA TRANSICIÓN EN VENEZUELA

Durante la entrevista, Machado fue consultada sobre el reconocimiento que hizo Trump al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

«Esto es un proceso de transición que ya inició. Yo creo que esto lo que complica es la situación precisamente de la señora Rodríguez, que está cumpliendo instrucciones al pie de la letra. Y esto es algo que lo sabe todo el mundo, incluso su propio entorno. Se llenaba la boca, despotricando de otras naciones, de su odio feroz hacia Estados Unidos y sus valores. Y está clarísimo lo que está ocurriendo ahorita. Estados Unidos está utilizando al propio régimen para desmontar buena parte de su estructura represiva, criminal y de corrupción. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, los venezolanos nos estamos preparando para lo que será la reconstrucción de Venezuela», acotó.

A su juicio, el país nunca ha estado tan unido como ahora. «No hay otra nación que tenga el nivel de cohesión que tiene la nuestra. Cuando tú tienes 90% del país que quiere lo mismo, no solamente salir de unos criminales, sino apoyo a un liderazgo legítimo y con un profundo amor a la libertad, a la familia y a su tierra», comentó.

Asimismo, María Corina consideró que es necesaria una «transición negociada».

«Yo creo que nosotros, y eso lo hemos hablado varias veces, idealmente debemos avanzar en una transición negociada. Nosotros hemos hecho suficientes y múltiples e inequívocas expresiones públicas y privadas de estar dispuestos a avanzar en un proceso de transición, donde aquellos que faciliten y contribuyen una transición con mayor celeridad, orden y paz puedan tener garantías, es lo que hemos ofrecido y yo ratifico y creo que es por su propio bien que deben colaborar con este proceso», agregó.