Gobierno de Petro respondió a propuesta del Tren de Aragua
Mundo

Lo que respondió el Gobierno de Petro a la propuesta de «paz» de cabecilla del Tren de Aragua

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Tren de Aragua

El gobierno de Colombia rechazó la petición de uno de los fundadores del Tren de Aragua para iniciar diálogos de paz.

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, afirmó que no permitirá que organizaciones criminales «se burlen de la justicia internacional».

Leer Más

gimnasio
Mujer le arrancó el dedo a otra de un mordisco en un gimnasio, peleaban por una máquina
El macabro caso de Nayla, de 7 años, que conmociona a Argentina: Fue golpeada, violada y asfixiada
Encargado de EEUU para Venezuela reveló lo que harán si Maduro insiste en juramentarse el 10Ene

«No vamos a permitir que bajo el pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes», dijo Montealegre en un video divulgado en redes sociales.

Larry Álvarez, uno de los cofundadores del Tren de Aragua, más conocido como ‘Larry Changa’, remitió una carta al gobierno de Gustavo Petro en la que le solicita que el grupo delictivo pueda participar en los «diálogos de paz», con el fin de «reducir la violencia» en distintas localidades de Colombia.

Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, uno de los jefes del Tren de Aragua en Colombia, solicitaron hace pocos días al Gobierno de Petro que los incluya dentro de la denominada «paz total», una de las políticas bandera del Gobierno, cuya idea se centra en negociar la paz con diferentes grupos y bandas criminales al mismo tiempo.

LEA TAMBIÉN: SALIERON A LA LUZ NUEVOS E IMPACTANTES DETALLES SOBRE EL ATENTADO A ACTIVISTAS VENEZOLANOS EN COLOMBIA, ESTO SE SABE DE SU SALUD

«Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante», señaló la propuesta.

El jefe de la cartera de Justicia recordó que durante el Gobierno de Petro se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición por hechos relativos al narcotráfico, resoluciones y extradiciones que «ya se cumplieron».

«De ese universo solo cuatro personas se han beneficiado con la suspensión de la extradición por estar participando como gestores de paz», explicó.

Muchos expertos consideraron que la propuesta de uno de los fundadores del Tren de Aragua se trató de un recurso «oportunista» y desesperado para intentar evitar su extradición a Chile.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Todo listo para el béisbol: El divertido video con las ochos mascotas para festejar los 80 años de la LVBP que se volvió viral
Deportes
Inesperado giro de La Oreja de Van Gogh: Vuelve Amaia Montero, pero una nueva despedida sorprendió a todos
Caraota Show
Venezolana
Adolescente venezolana se quedó dormida mientras cargaba su teléfono y lo que le pasó dejó a todos en shock
Mundo