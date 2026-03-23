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Las declaraciones de Zapatero sobre el papel de Delcy Rodríguez en la liberación de presos que dan de qué hablar

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció sobre el papel que ha tenido Delcy Rodríguez en la liberación de presos políticos en Venezuela.

A su juicio, tanto la mandataria interina como su hermano, Jorge Rodríguez, son «amigos personales» suyos.

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«Yo sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho y lo que me han apoyado en esta tarea de liberar presos. Lo sé en un contexto muy difícil», indicó,

Asimismo, Zapatero defendió a los hermanos Rodríguez precisamente en este tema de presos políticos y su actuación en el gobierno de Nicolás Maduro.

«Ellos estaban en ese gobierno, pero ellos casi siempre estaban de mi lado intentando que esta política de represión no se consumara e intentando cuando se producía ayudándome a mí y a otros como el presidente Lula», comentó.

Durante una entrevista en Onda Cero, Zapatero apuntó que ellos han trabajado para que haya un diálogo en el país.

«Han trabajado siempre para que hubiera diálogo y para que la política de presos no fuera la que es. Ese es mi testimonio y mi vivencia, aunque habrá gente que sabe más que yo», expresó.

Destacó que Delcy Rodríguez «no era contraria» a las políticas establecidas por Maduro. A su juicio, ella era «leal».

«Yo sé por qué ella trabajaba conmigo en muchas ocasiones. Siempre intentando que no se consumara determinadas cosas dentro del contexto que se había producido», acotó.

Por último, Rodríguez Zapatero apuesta a que una vez que la situación en Venezuela se «estabilice» tanto el chavismo como la oposición se puedan sentar a dialogar.

ZAPATERO EN VENEZUELA

Zapatero ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano.


>>>>>>El exmandatario español sostuvo que ha realizado «un esfuerzo gigantesco» de horas y de días de viajes con ese objetivo y subrayó que lo ha hecho «sin percibir nada» y «solo por intentar que aquel país no acabara en una guerra civil y por liberar cientos de presos», reseñó EFE.

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