«Libérenme»: Polémica en Colombia con hijo de Tom Hanks que está ‘atrapado’ en Medellín

Chet Hanks, hijo del reconocido actor Tom Hanks, se convirtió inesperadamente en protagonista de una polémica en Colombia luego de quedar “atrapado” en Medellín por un problema con su pasaporte.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el hijo de Hanks, quien había llegado a la ciudad de manera improvisada tras un viaje a Puerto Rico, denunció en redes sociales que no pudo abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos, pese a ser ciudadano estadounidense, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Según relató en Instagram, su visita a Medellín no formaba parte de ningún plan. Explicó que estaba celebrando el cumpleaños de un amigo en Puerto Rico cuando, al ver la cercanía con Colombia, decidió extender su viaje para visitar a otro amigo residente en la capital antioqueña.

“Estaba a dos o tres horas de Medellín. ¿Por qué no pasar a visitar a mi amigo Taylor? Que sea lo que sea”, contó en su publicación, donde también compartió videos de su estadía.

¿POR QUÉ AHORA ESTÁ ‘VARADO’ EN MEDELLÍN?

El inconveniente surgió cuando intentó regresar a Estados Unidos utilizando su pasaporte griego, documento que posee gracias a su doble nacionalidad.

Hanks explicó que su pasaporte estadounidense está próximo a vencerse, por lo que optó por viajar con el europeo.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto, personal de la aerolínea le informó que no podía abordar sin la documentación estadounidense requerida para reingresar a su país de origen.

Fuentes de Migración Colombia en Medellín confirmaron al mencionado diario colombiano que no existe ninguna irregularidad en el procedimiento.

Aseguraron que, al tratarse de un ciudadano estadounidense que pretende regresar a su país, debe presentar un documento válido de esa nacionalidad.

Por tanto, ahora, el actor deberá tramitar un documento de viaje de emergencia ante la Embajada de Estados Unidos y la Cancillería para poder regresar a su país.

¿QUÉ HACE MIENTRAS SE RESUELVE EL PROBLEMA?

Mientras resuelve su situación, Hanks permanece en Medellín y ha aprovechado el tiempo para recorrer la ciudad.

En una de sus publicaciones escribió “libérenme”, frase que rápidamente se viralizó y alimentó el tono humorístico con el que muchos usuarios han seguido el caso.

También anunció que su próximo paso será trasladarse a Bogotá para gestionar el documento, que le permita regresar a Estados Unidos.

Como era de esperarse, la historia ha generado una mezcla de sorpresa, burla y curiosidad en redes sociales.

De hecho, algunos usuarios compararon la situación con la trama de La Terminal (Cast Away). La película fue protagonizada por su padre, Tom Hanks, y narra paradójicamente la historia en la que un viajero queda atrapado en un aeropuerto sin poder regresar a su país.

Otros han destacado la ironía, de que un problema burocrático, haya dejado varado al hijo de una de las figuras más queridas de Hollywood.