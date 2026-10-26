Las reacciones internacionales por el regreso de María Corina al país y el llamado a elecciones en el país

Diferentes gobiernos del mundo aplaudieron el regreso de la líder de la oposición, María Corina Machado, a Venezuela luego de aproximadamente un año fuera del país.

Chris Elmore, ministro del Reino Unido para las Américas, celebró su arribo al país. «Damos la bienvenida al regreso de María Corina a Venezuela. Es otra señal alentadora del progreso que se está logrando hacia un futuro más abierto y democrático. El Reino Unido continuará apoyando un proceso político inclusivo, que conduzca a elecciones libres y justas para todos los venezolanos».

«Damos la bienvenida al regreso de @MariaCorinaYA a Venezuela. Es otra señal alentadora del progreso que se está logrando hacia un futuro más abierto y democrático. El Reino Unido continuará apoyando un proceso político inclusivo, que conduzca a elecciones libres y justas para todos los venezolanos.» – Chris Elmore MP, Ministro del Reino Unido para las Américas. — UK in Venezuela 🇬🇧🇻🇪 (@UKinVenezuela) October 25, 2026

Asimismo, un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, Martin Giese, también aplaudió el regreso de María Corina. «Es otro paso del país hacia la apertura política y económica y hacia la transición democrática. Apoyamos una transición pacífica y democrática que desemboque en unas elecciones libres», dijo en declaraciones a los medios.

Mientras tanto, Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo: «Que la democracia para Venezuela regrese también contigo. Que todo sea para bien para el pueblo venezolano».

Reza Pahlavi, príncipe Heredero de Irán, también reaccionó: «Señora María Corina Machado, le envío mis más sinceras felicitaciones por el fin de su exilio y su regreso a Venezuela. Sin duda, el retorno a la tierra natal le trae a usted una inmensa alegría y, al mismo tiempo, representa una fuente de esperanza para el pueblo venezolano e inspira a todos aquellos en el mundo que luchan por la libertad y la democracia. El pueblo de Irán está de pie junto al pueblo de Venezuela. Estoy convencido de que con la libertad de Irán y Venezuela, se abrirá un nuevo capítulo de amistad y cooperación duradera entre nuestras naciones».

خانم ماریا کورینا ماچادو، پایان تبعید و بازگشت‌تان به ونزوئلا‌ را از صمیم قلب شادباش می‌گویم. بازگشت به سرزمین مادری بی‌تردید برای شما سرشار از شادی است و در عین حال، مایه امید ملت ونزوئلا و الهام‌بخش همه کسانی است که در سراسر جهان برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند. مردم ایران در کنار مردم ونزوئلا ایستاده‌اند. باور دارم با آزادی ایران و ونزوئلا، فصل تازه‌ای از دوستی و همکاری پایدار میان ملت‌های ما آغاز خواهد شد. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) October 25, 2026

Rosa María Payá, activista política cubana, añadió que «la esperanza se convierte en hechos. Que la libertad se siga abriendo camino, que Venezuela recupere plenamente su democracia y que ningún venezolano vuelva a tener que abandonar su patria por pensar distinto. María, contigo».

Mientras, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, escribió: «Bravo, María Corina».

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó el regreso de María Corina como una «buena noticia». En ese sentido, abogó para que «se libere hasta el último preso político de las cárceles de Venezuela”, y que este país “avance con paso firme, de manera autónoma, con soluciones genuinamente venezolanas, a través de un amplio diálogo entre venezolanos” hacia unas elecciones “en las que todo el mundo pueda competir».

De igual forma, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en España, también lo celebró. «El regreso de María Corina a Venezuela es un momento emocionante. Representa la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía. Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre».

El regreso de @MariaCorinaYA a Venezuela es un momento emocionante. Representa la fuerza de quienes no se resignan y la confirmación de que la libertad siempre termina abriéndose paso frente a la tiranía. Deseamos que se garantice plenamente su seguridad y que el pueblo venezolano pueda expresarse en unas elecciones libres. La democracia tiene que vencer siempre. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 25, 2026

Iván Duque, expresidente de Colombia, reseñó que la llegada de María Corina a Venezuela «es un paso claro en el camino para el retorno de la democracia y el inicio de un proceso de reconstrucción de la soberanía constitucional. Su liderazgo contribuirá a los acuerdos institucionales que se requieren para crear confianza y devolverle la libertad a un pueblo que ha sufrido mucho. Esperamos que pronto se conozca una fecha para tener elecciones libres con el respaldo de la comunidad internacional».

Además, Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición democrática de Bielorrusia en el exilio, manifestó estar feliz de ver a María Corina regresar a Venezuela. «Su extraordinaria lucha nos recuerda que el camino hacia la libertad puede ser largo, pero vale la pena luchar por él. Todos esperamos que ahora avance hacia elecciones verdaderamente libres y se reincorpore plenamente a la familia de las naciones democráticas», dijo.

I am very happy to see @MariaCorinaYA return to Venezuela. Her extraordinary struggle reminds us that the path to freedom may be long, but it is worth fighting for. We all hope that 🇻🇪 will now move towards truly free elections and fully rejoin the family of democratic nations. https://t.co/haShRjJLUE — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) October 26, 2026

La congresista estadounidense María Elvira Salazar también le envió un mensaje a María Corina. «Hoy regresas a la tierra por la que lo has arriesgado todo. He visto de cerca tu valentía y tu determinación, y ha sido un honor acompañarte en esta lucha. Tu regreso marca un momento importante para Venezuela. Las fuerzas democráticas se organizan, nuevas voces dan un paso al frente y comienza una nueva etapa. Ahora les toca a los venezolanos decidir qué país quieren y quién quieren que los lidere. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe a Venezuela hacia la libertad que tanto merece su pueblo».

Además, el senador Chris Coons añadió: «Esta es una noticia realmente importante. El regreso de María Machado es una victoria para el pueblo de Venezuela y para todos los que apoyan la democracia. Ahora es el momento para que Trump presione a todas las partes a apoyar elecciones libres y justas y demuestre que va en serio sobre apoyar al pueblo de Venezuela, no solo a su propia línea de fondo».

This is really big news. Maria Machado’s return is a win for the people of Venezuela and all who support democracy. Now is the moment for Trump to push all parties to support free and fair elections and show he’s serious about supporting the people of Venezuela, not just his own bottom line. — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) October 25, 2026

El congresista estadounidense, Carlos Giménez también se pronunció: «María Corina Machado es verdaderamente querida. Millones de venezolanos la están recibiendo de vuelta a casa por todo el país».

Mario Díaz-Balart, congresista estadounidense indicó: «El regreso de María Corina Machado a Venezuela marca un momento histórico para el pueblo venezolano. Durante años, María Corina ha sido la voz más firme e incansable en contra de la dictadura. Su seguridad debe ser garantizada en todo momento. Estados Unidos está observando de cerca y no permitirá ninguna amenaza contra ella. El suceso de hoy es una muestra de que el proceso de transición está avanzando, y de que la libertad y la democracia en Venezuela están más cerca que nunca. El pueblo venezolano no está solo».