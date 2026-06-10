Las noches de fiestas en Chile que eran controladas por el Tren de Aragua: autoridades revelaron todos los detalles

Las autoridades chilenas revelaron detalles sobre las fiestas que controlaba la banda criminal Tren de Aragua en ese país, a la vez que determinaron los procesos de extorsión a los organizadores de los eventos.

El fiscal Héctor Barros, que lidera la investigación contra varios integrantes del Tren de Aragua, brindó detalles sobre estas fiestas. Precisó que Carlos Gómez, alias Carlos Bobby, antiguo segundo al mando de la banda, cobraba una cuota por las fiestas.

Según Barros a medios chilenos, Gómez cobraba «una cuota de incorporación» a los organizadores de las fiestas. «Esta organización sigue estando a cargo de Carlos Bobby, a pesar de estar en prisión preventiva en Colombia», detalló.

La banda tenía un WhatsApp en el que agregaban a quienes se dedicaban a organizar las fiestas. En este grupo les indicaban la fecha a realizar los pagos y verificaba el «compromiso» de estos comerciantes.

«Lo que le dicen finalmente a los organizadores es: si no nos pagas, lo que vamos a hacer es cometer hechos al interior de los locales nocturnos, como lesionar o matar a alguien para que no concurran a esos eventos y así se les vaya la clientela», indicó Barros.

¿QUÉ OCURRÍA EN LAS FIESTAS?

Los investigadores localizaron el celular de Bárbara Hernández, alias Barbie, en 2024. Así pues, descubrieron que la banda también estaba involucrada en las fiestas, al indicar dónde se pondrá música y llevar asistentes a los eventos.

«Lo que hace el Tren de Aragua es manejar a la población venezolana en Chile, y la traslada a las distintas fiestas que van realizando en la Región Metropolitana. Por llevarlos se hacen acreedores», explicó Barros.

La banda obtenía importantes ingresos al ofrecer servicios ilegales en las fiestas. «Por ejemplo, del dinero que se saca de las entradas, de la venta de droga al interior [de los eventos] y del ejercicio de la prostitución», agregó el fiscal.

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En caso de no acceder a las demandas de la banda, los organizadores podrían ser atacados. Esto fue lo que ocurrió con un chileno que no cedió y fue acribillado en la puerta de su casa en el sur de Santiago de Chile.

Las autoridades chilenas avanzan en las investigaciones para desarticular al Tren de Aragua en Chile. Esta misma semana trascendió una trama de lavado de más de 85 millones de dólares procedentes de secuestros, venta de drogas, explotación sexual y contrabando.