Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en el incendio provocado por la explosión de un camión que transportaba bombonas de gas tras sufrir un accidente en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, según el balance inicial difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto.

El citado departamento informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales, donde reciben la atención médica necesaria.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.

INVESTIGACIONES

Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió al lugar del accidente y determinó inicialmente que el accidente se produjo cuando el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria y chocó contra la barrera de hormigón, lo que provocó la explosión e incendio de su carga, y la propagación de las llamas a 24 vehículos colindantes, que quedaron calcinados.

Por su parte, una fuente de seguridad aseguró a EFE que el siniestro se produjo después de que el camión, que transportaba bombonas de gas, sufrió una avería en el sistema de dirección, por lo que el conductor perdió el control y colisionó contra la barrera de hormigón, lo que produjo la explosión y una gran llamarada que se propagó por la vía y alcanzó a otros automóviles.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.

🇪🇬🚨 DEADLY FUEL TANKER FIRE KILLS AT LEAST 21 ON CAIRO’S RING ROAD At least 21 people have been killed and 15 others injured after a fuel tanker carrying petroleum products overturned and caught fire on Cairo’s Ring Road, above Tunnel 10 in the Al-Warraq district of Giza, Egypt. The fire spread to several nearby vehicles, triggering a massive blaze. Emergency services rushed to the scene, with 39 ambulances deployed to assist victims and transport the injured to nearby hospitals, according to Egypt’s Health Ministry. The casualty figures are preliminary. — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 25, 2026

Con información EFE