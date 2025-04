Las fotos que revelaron el encuentro que sostuvieron Trump y Zelenski previo al entierro del papa en el Vaticano

Los presidentes de Estados Unidos (EEUU) y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, se reunieron este sábado en el Vaticano previo al entierro del papa Francisco, lo que significaría su primer encuentro desde la abrupta salida del mandatario europeo de la Casa Blanca a finales del mes de febrero.

Aunque se desconoce toda la naturaleza de la conversación, se sabe que duró 15 minutos y se presume que trató de un posible acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania.

En imágenes, difundidas por las redes sociales, se observa a los dos mandatarios sentados en la Basílica de san Pedro, uno frente al otro.

LA CASA BLANCA TILDÓ DE «PRODUCTIVO» EL ENCUENTRO

Un portavoz de la Casa Blanca definió el encuentro como “una conversación muy productiva”, mientras que Zelenski dijo, una vez finalizado el funeral del Papa, que su reunión “tiene potencial de resultar histórica”.

“Una buena reunión. Hemos hablado mucho cara a cara. Esperamos resultados en todo lo que hemos cubierto. Proteger las vidas de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz sólida y duradera que evite otra guerra. Una reunión muy simbólica que tiene potencial de resultar histórica, si se consiguen resultados conjuntos”, escribió el ucraniano en sus redes sociales.

Es la primera vez que Trump y Zelenski hablan cara a cara desde su acalorada discusión en la Casa Blanca. Desde aquel encontronazo, ambos dirigentes sólo han mantenido una conversación por teléfono, en marzo, tras una reunión entre emisarios de Washington y Kiev en Arabia Saudí.

Tras el encuentro, el presidente estadounidense amenazó con nuevas sanciones a su homólogo ruso porque “demasiada gente está muriendo” en Ucrania y eso le hace pensar que quizá Putin “no quiere parar la guerra”, reseñó El Diario de España.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (…) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió en su cuenta de la red social Truth.