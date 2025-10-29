Las fotos más impactantes del mortal enfrentamiento entre policías y famosa banda de Río de Janeiro

El operativo policial antidrogas en Río de Janeiro, en Brasil, alcanzó este miércoles la cifra de 132 fallecidos y más de 100 detenidos. Mientras tanto, trascendieron impactantes fotografías de las víctimas.

Una fila de cuerpos. Asesinados en una operación que dejó más de 100 muertos. Para el gobernador de Río de Janeiro, las únicas víctimas son los cuatro policías fallecidos. Desprecia las vidas perdidas y las familias destruidas. La masacre, además, presta un servicio al… pic.twitter.com/o34WBl8R9D — André Vieira (@AndreteleSUR) October 29, 2025



En redes sociales se viralizaron numerosas imágenes de decenas de muertos en las calles de las favelas Alemão y Penha. Vecinos de la zona encontraron numerosos cadáveres en zonas boscosas luego de que concluyó el operativo en el sector.

Familiares de las víctimas lloraban junto a sus cuerpos tendidos en medio de la calle. Mientras tanto, cientos de curiosos observan la imagen y otros vecinos siguen llegando con nuevos cadáveres encontrados.

De acuerdo a medios brasileños, se trataba de más de 50 cuerpos que fueron trasladados por los vecinos. Sin embargo, siguen las operaciones de búsqueda en las zonas donde ocurrieron los enfrentamientos.

«El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza. Quienes están cargando los cuerpos son los habitantes», dijo a la prensa Rayune Diaz, uno de los habitantes de la zona.

BALANCE DEL OPERATIVO

La Defensoría Pública regional contabilizó, hasta el momento, 132 muertos en el operativo, mientras que la policía dijo que la cifra era de 119 víctimas. Se presume que la cantidad de fallecidos pueda incrementar en las últimas horas.

El Gobierno de Río de Janeiro precisó que el operativo dejó un saldo de 113 detenidos, incluyendo a 10 adolescentes. Asimismo, incautaron 118 armas (91 fusiles y 29 pistolas), 14 artefactos explosivos y una tonelada de drogas.

Las autoridades regionales movilizaron a más de 2.500 agentes, helicópteros, vehículos blindados y drones en este operativo. El objetivo fue el arresto de los miembros del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.