Las condiciones de Perú para normalizar sus relaciones diplomáticas con Venezuela

El canciller peruano, Alfonso Carlos Espá, afirmó este viernes que Perú sigue con «mucha atención» la situación política de Venezuela, por lo que condicionó una eventual reanudación de las relaciones diplomáticas a la normalización del escenario político en el país, como la realización de elecciones libres y la liberación del resto de presos políticos.

El funcionario señaló que Lima hace «votos para un pronto restablecimiento de la democracia» en Venezuela. Mencionó entre las exigencias la liberación de los presos, la libertad de expresión y la celebración de elecciones «libres, justas y transparentes».

«Estamos siguiendo con mucha atención el caso de Venezuela», declaró Espá en una entrevista concedida a la cadena NTN24. Explicó que Perú restableció las relaciones consulares con Caracas y mantiene una comunicación «muy fluida» con el canciller venezolano, Félix Plasencia.

El jefe de la diplomacia peruana indicó que, una vez cumplidas las condiciones necesarias, Lima estará lista para reabrir los nexos diplomáticos directos con la nación venezolana.

«Estamos muy atentos al proceso de democratización, a la liberación total de todos los presos en Venezuela, a la libertad de expresión, de opinión, a elecciones libres, justas y transparentes. Y cuando esas condiciones se den, vamos a estar muy felices también de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela», dijo.

La postura del Gobierno de Perú sobre Venezuela es correcta. La agradezco mucho. Relaciones diplomáticas luego de la liberación de todos los presos políticos. Apoyo a @MariaCorinaYA como respeto por la decisión del pueblo venezolano. Chapó, @OficialEspa, @KeikoFujimori. pic.twitter.com/69yZmLikfX — Walter Molina (@WalterVMG) October 2, 2026

«Tiene que haber un restablecimiento. Sabemos que es un proceso progresivo», sostuvo el diplomático sobre la transición. «Hacemos los mejores votos para un pronto restablecimiento de la democracia en Venezuela y estamos listos a que una vez que se dé esa normalización a restablecer relaciones diplomáticas».

LO QUE DIJO ESPÁ SOBRE EL REGRESO DE MACHADO

Cuando se le consultó sobre el eventual retorno de María Corina Machado a territorio venezolano, Espá respondió que la decisión «depende de ella».

«Eso depende de María Corina (Machado). Nuestro corazón está con María Corina porque representa el espíritu libertario de todos los venezolanos y de todos los que amamos la democracia en el hemisferio», afirmó el ministro.

El canciller agregó que la líder política deberá evaluar detalladamente las condiciones del entorno y tomar una determinación sobre su posible retorno.

«Nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro deseo de una Venezuela libre y un pronto regreso de María Corina siempre están ahí», concluyó el canciller peruano.