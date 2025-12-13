La vinculación que tendrían las hijas de Zapatero con uno de los empresarios detenidos por el caso de Plus Ultra

El empresario español Julio Martínez Martínez, quien fue detenido en el marco de la investigación sobre el presunto blanqueo de fondos en la aerolínea Plus Ultra, está registrado como cliente de la agencia de publicidad Whathefav SL, propiedad de Laura y Alba Zapatero Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, el exmandatario español habría intercedido personalmente, según el exministro de Transporte José Luis Ábalos, en el rescate de 53 millones de euros a la compañía hispano-venezolana.

Al empresario se le imputan los presuntos delitos de fraude fiscal, organización criminal y apropiación indebida. Martínez es una persona ajena a Plus Ultra, no está contratado por la compañía. Solamente ha mantenido vínculos contractuales con la aerolínea.

¿EMPRESA FANTASMA?

La clave de la conexión con Zapatero se oculta en una de las sociedades mercantiles de Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante SL, creada en febrero de 2020.

Esta empresa figura como cliente de Whathefav SL, la agencia que las hijas de Zapatero han fundado en 2019, según lo reseñado por el medio español The Objective.

La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa admitió durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes.

LEA TAMBIÉN: UNIÓN EUROPEA DECIDIRÁ EL 15DIC EXTENDER OTRO AÑO SUS SANCIONES A VENEZUELA

No obstante, podría tratarse de una compañía fantasma puesto que Análisis Relevante SL se constituyó el 3 de marzo de 2020, pero no registra ningún tipo de actividad. Tampoco tiene nómina de empleados. De acuerdo a sus registros, en 2021 facturó 183.775 euros y ganó 35.153.

Su propietario figura también como administrador único de otras cerca de 20 sociedades, todas ellas con el mismo esquema: tienen uno o dos empleados, declaran ventas por valor máximo de alrededor del medio millón de euros y prácticamente todas tienen el domicilio social en una localidad de Alicante. Entre esas sociedades, la mayoría de ellas se dedican al sector inmobiliario y gestión de activos.

EMPRESARIO DISCRETO

De acuerdo a lo publicado en OK Diario, fuentes del entorno de Martínez Martínez aseguran que se trata de un empresario extremadamente discreto que procede de la industria del calzado. Aunque controla decenas de sociedades mercantiles, nunca se ha publicado una foto suya.

Este personaje hacía gestiones en Venezuela vinculadas a Plus Ultra. Los expertos en delitos económicos de la Policía le involucran en transacciones financieras destinadas al blanqueo, en España, Francia y Suiza, de dinero vinculado supuestamente al gobierno venezolano.