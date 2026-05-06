La solicitud que hará España a la UE para que Delcy Rodríguez puede asistir a la Cumbre Iberoamericana

El gobierno español solicitará a la Unión Europea una «excepcionalidad temporal» para que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, entre al país ibérico y asista a la Cumbre Iberoamericana.

Rodríguez fue invitada por el Gobierno de Pedro Sánchez a participar en la Cumbre, que se realizará en Madrid entre el 4 y 5 de noviembre. No obstante, hay un problema: la mandataria venezolana sigue sometida a sanciones de la Unión Europea (UE), que prohíben su entrada al territorio comunitario.

Luego de que España intentará, sin éxito, que el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (CAE) levantara las sanciones contra Rodríguez, el gobierno buscará una «excepcionalidad temporal», de acuerdo al diario ABC.

Ante la falta de unanimidad en la UE, el gobierno español apelará a una vía alternativa llamada «waiver». Esta consiste en una autorización puntual para la entrada de una persona sancionada, sin necesidad de modificar la «lista negra».

«Esto es, en todo caso, de una decisión administrativa dentro de la propia lógica política de las sanciones europeas, que no tienen naturaleza judicial», detalló una fuente diplomática.

¿TENDRÁ ÉXITO?

Se trata de un procedimiento técnico en el que España tendrá que justificar por qué Rodríguez debe acudir a la Cumbre Iberoamericana. Luego tendrá que enviar el documento a la Secretaria del Consejo de Asuntos Exteriores.

Este documento será distribuido entre todos los Estados miembros y si luego de 48 horas ningún país se opone, la excepción queda automáticamente autorizada. Si alguno rompe el silencio, tendrá que discutirse en el CAE para alcanzar un acuerdo.

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Fuentes aseguraron que este mecanismo sería viable. «El marco de sanciones prevé este tipo de excepciones y la celebración de una cumbre internacional constituye, sobre el papel, una justificación suficiente», indicaron.

Sin embargo, fuentes diplomáticas afirman que esta medida podría el desarrollo del encuentro de mandatarios iberoamericanos. «Si Pedro Sánchez consigue que Delcy Rodríguez viaje a Madrid, se habrá cargado la Cumbre Iberoamericana», afirmaron.