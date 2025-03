La reacción viral de un abuelito indignado al ver a un joven vapeando en pleno tren: «Mételo en tu put… bolsillo»

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que un adulto mayor escocés insultara a un joven por estar usando su vapeador en pleno tren.

En el clip se puede ver como el hombre le dice que guardara el «pequeño» dispositivo en su «put… bolsillo». Al notar que el joven seguía vapeando, le vuelve a decir que «no estaba bromeando».

En este sentido, el hombre le comentó que también es fumador, pero no usa su cigarro cuando está en el transporte público. «Llevo fumando 50 años. Si yo puedo pasar ocho horas sin un cigarrillo, tú puedes pasar más de dos minutos sin un cigarrillo de vapeo en tu cara».

En un instante, el joven rechazó la actitud agresiva con la que lo encaró el adulto mayor. “Al menos podrías haber preguntado educadamente”, le dice. No obstante, el hombre ya encolerizado le respondió: “Podría haberte dado un puñetazo en el c*** sin preguntarte nada”.

Moment Scottish man erupts at Gen Z vaper on train: ‘Put your f***ing wee vape in your pocket and lock it!’ pic.twitter.com/TMTpYafQ2d

— Grifty (@TheGriftReport) March 23, 2025