La razón por la que uno de los sospechosos del robo de película del Louvre quedó en libertad

El robo de película al Museo de Louvre continúa arrojando nuevos detalles, y es que este sábado se conoció que otro de los sospechosos detenidos previamente quedó en libertad, mientras que inculparon a una mujer de 38 años por el asalto millonario del 19 de octubre.

Fuentes judiciales informaron a medios franceses que el ahora excarcelado formaba parte del grupo de cinco individuos detenidos el jueves pasado. A varios de ellos los presentaron ante un juez luego de dos días de interrogatorios.

Con respecto a la persona que quedó libre, se ordenó su excarcelación sin cargos, al no encontrar nada que se le vinculara.

Por otro lado, con relación a la mujer, se conoció que es una vecina de La Courneuve, un municipio situado al este de París. La mujer quedó imputada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores.

Ahora, esta dama comparece ante otro juez que deberá determinar si va a prisión preventiva, como lo solicitó la Fiscalía. «Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada», afirmó a los medios su abogado, Adrien Sorrentino.

MÁS DETALLES SOBRE EL ROBO

De acuerdo con la cadena BFMTV, uno de los detenidos el jueves es sospechoso de haber participado directamente en el robo en el Louvre. Esto se debe a que se encontraron restos de su ADN en ciertos elementos utilizados para el atraco, un extremo no confirmado de manera oficial.

Entre los cinco últimos detenidos actualmente, figura una persona que estaba «en el punto de mira» de los investigadores, también por su presunta participación directa en el robo, dijo la Fiscalía.

En cualquier cosa, las autoridades continúan sin poder dar con el paradero de las joyas sustraídas de la Galería Apolo del Louvre.