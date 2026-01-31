La razón por la que la ONU estaría enfrentando un «colapso financiero inminente», según su secretario general

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a los estados miembros que la organización enfrenta un “colapso financiero inminente”, según una carta a la que tuvo acceso Reuters el viernes, que revela que esta situación obedece al impago de cuotas y a una norma que obliga a devolver fondos no ejecutados.

Guterres ha alertado reiteradamente sobre esta crisis, pero esta comunicación representa su advertencia más severa hasta el momento. La situación ocurre mientras EEUU, su principal contribuyente, reduce su participación en los frentes multilaterales.

“La crisis se está profundizando, amenaza la ejecución de los programas y pone en riesgo un colapso financiero. Y la situación se deteriorará aún más en el futuro cercano”, escribió Guterres en la misiva enviada a los embajadores el pasado 28 de enero.

Actualmente, el Gobierno de EEUU recorta el financiamiento voluntario a diversas agencias y rechaza realizar los pagos obligatorios. Estos fondos corresponden tanto al presupuesto regular como a las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo.

El presidente Donald Trump describe a la ONU como un organismo de “gran potencial” que no cumple con sus expectativas. Además, el mandatario estadounidense creó una Junta de Paz que, según diversos sectores, podría debilitar la estructura de la organización internacional.

DIVERSOS ESTADOS NO PAGARÁN CUOTAS ASIGNADAS

En su carta, Guterres señaló que diversos países ya informaron de manera oficial que no pagarán las cuotas asignadas. “Ya se han anunciado formalmente decisiones de no cumplir con las contribuciones asignadas que financian una parte significativa del presupuesto regular aprobado”, puntualizó.

Las normas de la ONU establecen que las contribuciones dependen del tamaño económico de cada nación. Bajo este esquema, EEUU debe aportar el 22 % del presupuesto central, mientras que China debe cubrir el 20 % de los fondos.

Sin embargo, el secretario general reveló que, al cierre de 2025, la organización acumuló una deuda récord de 1.570 millones de dólares. Guterres evitó nombrar directamente a los países deudores en su comunicación oficial a los estados miembros.

“O todos los estados miembros cumplen con sus obligaciones de pagar íntegramente y a tiempo, o los estados miembros deben reformar fundamentalmente nuestras normas financieras para prevenir un colapso financiero inminente”, sentenció el jefe de la ONU.