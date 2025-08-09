La razón por la que el senador Miguel Uribe se encontraría nuevamente «en condición crítica»

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, se encontraría «en condición crítica» luego de haber sufrido, en las últimas 48 horas, una hemorragia en el sistema nervioso central.

Así lo dio a conocer la Fundación Santa Fe de Bogotá, a través de un comunicado que publicaron este sábado, donde detallaron que este episodio obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que lograron estabilizarlo temporalmente.

La mencionada fundación informó que, tras la intervención, «el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución».

Asimismo, señalaron que Uribe Turbay permanece bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

El centro médico «reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado». Como habían señalado anteriormente, las actualizaciones sobre su estado «se emitirán según la relevancia de la evolución».

PARTE MÉDICO ANTERIOR LLENÓ DE ESPERANZAS A SUS SEGUIDORES

El anterior parte médico emitido por la Fundación Santa Fe, el pasado 14 de julio, llenó de positivismo a los seguidores y familiares de Miguel Uribe Turbay, al explicar que el paciente mostraba “una respuesta clínica favorable y estable”.

Allí se indicaba que, gracias a esta condición que se evidenció en imágenes diagnósticas y en las respuestas a las intervenciones quirúrgicas y médicas, se iniciaba el “protocolo de neurorehabilitación”.

Sin embargo, se continuaba con el manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico.

El pasado 7 de agosto se cumplieron dos meses después del atentado contra el líder político, que fue atacado mientras adelantaba campaña en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

Su esposa, María Claudia Tarazona, quien en los últimos 20 días es la que se ha encargado de entregar detalles de la salud de Uribe Turbay, le dedicó unas sentidas palabras en medio del dolor.