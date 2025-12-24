Mundo

«La Navidad se vive con mesas vacías»: El mensaje de Edmundo González para los venezolanos este 24Dic

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
González Urrutia agradece a Mulino por tener a Venezuela "como una causa siempre presente"
Foto: Archivo

El abanderado de la oposición, Edmundo González, envió un mensaje de reflexión a los venezolanos con motivo de la Navidad.

«Si bien estas fechas invitan a una reflexión serena sobre su significado, el momento que vive el país impide cualquier superficialidad. En la actual coyuntura nacional adquieren una relevancia ineludible valores que no admiten ambigüedad. Me refiero a la paz, entendida únicamente como resultado de la justicia, la democracia como principio y la libertad como derecho», comentó en un mensaje divulgado en su cuenta de X (Twitter).

Leer Más

México inició repatriación de cuerpos de fallecidos durante incendio en centro de migrantes
Confirman el número de migrantes muertos por incendio en México, lista difundida incluye a los venezolanos
EN VIDEO: Capturan en España a uno de los principales líderes del Tren de Aragua, sería el hermano del Niño Guerrero
Reconocido empresario zuliano fue acribillado junto a su hijo y escolta por sicarios en Cúcuta

LEA TAMBIÉN: MARÍA CORINA PROMETE REGRESAR «PRONTO» A VENEZUELA Y ANUNCIARÁ «NUEVOS PASOS»

«Hoy, en demasiados hogares, la Navidad se vive con mesas vacías. Vacías por la ausencia de quienes no deberían estar injustamente retenidos, y vacías también por la precariedad que impide a muchas familias acceder a lo esencial. Esa realidad expresa una injusticia que no puede normalizarse», añadió González.

No obstante, expresó su deseo de cambio para el país. «Al aproximarnos a un nuevo año, la esperanza debe sostenerse en la convicción de que la justicia llega y de que es posible —y necesario— avanzar hacia una sociedad más justa, más humana y solidaria. Una sociedad donde cesen las violaciones a los derechos humanos, las restricciones a las libertades individuales y donde el reencuentro nacional sea posible desde la verdad y el Estado de derecho».

«Un abrazo a cada venezolano, esté donde esté», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Tragedia familiar: Niña suplicó que no la mataran tras ver a su padrastro asesinar a su madre, esto le hizo el hombre
EEUU
tienda
Detuvieron a dos empleados de una tienda en Chacao, este era su modus operandi para robarse la mercancía
Sucesos
Eggnog: descubre el origen y la receta de la bebida navideña más famosa de Estados Unidos
EEUU