«La Navidad se vive con mesas vacías»: El mensaje de Edmundo González para los venezolanos este 24Dic

El abanderado de la oposición, Edmundo González, envió un mensaje de reflexión a los venezolanos con motivo de la Navidad.

«Si bien estas fechas invitan a una reflexión serena sobre su significado, el momento que vive el país impide cualquier superficialidad. En la actual coyuntura nacional adquieren una relevancia ineludible valores que no admiten ambigüedad. Me refiero a la paz, entendida únicamente como resultado de la justicia, la democracia como principio y la libertad como derecho», comentó en un mensaje divulgado en su cuenta de X (Twitter).

«Hoy, en demasiados hogares, la Navidad se vive con mesas vacías. Vacías por la ausencia de quienes no deberían estar injustamente retenidos, y vacías también por la precariedad que impide a muchas familias acceder a lo esencial. Esa realidad expresa una injusticia que no puede normalizarse», añadió González.

No obstante, expresó su deseo de cambio para el país. «Al aproximarnos a un nuevo año, la esperanza debe sostenerse en la convicción de que la justicia llega y de que es posible —y necesario— avanzar hacia una sociedad más justa, más humana y solidaria. Una sociedad donde cesen las violaciones a los derechos humanos, las restricciones a las libertades individuales y donde el reencuentro nacional sea posible desde la verdad y el Estado de derecho».

«Un abrazo a cada venezolano, esté donde esté», concluyó.