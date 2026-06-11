La insólita muerte de un fanático mientras hacía la fila para ver la inauguración de Mundial en México

La inauguración del Mundial del Fútbol 2026 se vio empañada por el inesperado fallecimiento de un fanático alemán a las afueras del Estadio Azteca, en Ciudad de México, en donde se jugó el primer partido del torneo.

Decenas de miles de fanáticos se movilizaron en la capital mexicana para ser testigos de la primera inauguración del Mundial. Minutos antes de que comenzaran las actividades, ocurrió una tragedia en las inmediaciones del estadio.

De acuerdo a medios mexicanos, un hombre alemán de unos 40 años, aproximadamente, colapsó en la zona de la Puerta 1 del estadio. Cientos de fanáticos estaban en ese sector para ingresar a ver la inauguración y el partido de México ante Sudáfrica.

EL FANÁTICO MURIÓ

Organismos de emergencias se desplazaron hasta la zona y brindaron primeros auxilios al fanático alemán. Una vez su estado de salud empeoró, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A pesar de la pronta respuesta de los organismos de emergencias, el fanático murió en asfalto, a unos pocos metros del estado donde se disputó el partido inaugural. Aparentemente, falleció producto a un ataque cardíaco.

En redes sociales circularon videos del momento en que los equipos de emergencias estaban atendiendo al fanático. Mientras tanto, decenas de aficionados observaban con preocupación el siniestro.

El fallecimiento del fanático generó momentos de tensión a las afueras del Estadio Azteca, el más grande de México. Igualmente, no provocó contratiempos en el acceso de los fanáticos al recinto o en la inauguración.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades de Ciudad de México no se han pronunciado sobre el siniestro. Se espera que en las próximas horas trascienda información oficial al respecto.