La insólita excusa que dio un delincuente tras «perder» su tobillera electrónica y luego huir de su arresto domiciliario

La Policía de Neuquén, en Argentina, activó una alerta, después de que un delincuente identificado como Maykol Sebastián Benavidez, un joven de 25 años que cumplía arresto domiciliario, se diera a la fuga tras violentar su tobillera electrónica, hecho del cual culpó a su perro.

El dispositivo, que Benavidez debía llevar en la casa de su madre, marcó una “apertura” o “corte”. De inmediato, un grupo de efectivos se acercó al domicilio y encontró al joven, quien intentó justificar el daño. Este aseguró que la tobillera se le desprendió “accidentalmente” mientras jugaba con su perro.

Tras constatar que el aparato tenía daños importantes, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co y decidieron dejar una consigna policial en el domicilio. Sin embargo, fue en ese momento que se percataron de que se había fugado, luego de que su madre les informara que no sabía dónde estaba.

Posteriormente, comunicaron la novedad a la Oficina de Ejecución Penal, a cargo de Laura Molina. Desde ese momento, Benavidez quedó oficialmente prófugo y la Policía desplegó un importante operativo para encontrarlo.

¿QUIÉN ES MAYKOL SEBASTIÁN BENAVIDEZ?

Maykol Sebastián Benavidez no es un detenido más. El joven tiene antecedentes por un violento ataque armado ocurrido el 24 de enero en Zapala.

Según la investigación, junto a otros dos hombres, Benavidez disparó contra una mujer que bajaba de su auto, provocándole heridas graves en la cadera y el muslo. La víctima sufrió además una perforación intestinal y estuvo al borde de la muerte.

Señalaron a Benavidez como autor de los disparos y lo acusan por tentativa de homicidio doblemente agravado, tanto por el concurso de personas como por el uso de arma de fuego.

Al parecer, engañaron a la mujer con una falsa oferta laboral antes de atacarla.

El caso ha generado preocupación y las autoridades piden colaboración para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlo.