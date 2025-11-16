Mundo

La insólita excusa que dio un delincuente tras «perder» su tobillera electrónica y luego huir de su arresto domiciliario

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La Policía de Neuquén, en Argentina, activó una alerta, después de que un delincuente identificado como Maykol Sebastián Benavidez, un joven de 25 años que cumplía arresto domiciliario, se diera a la fuga tras violentar su tobillera electrónica, hecho del cual culpó a su perro.

Contents

El dispositivo, que Benavidez debía llevar en la casa de su madre, marcó una “apertura” o “corte”. De inmediato, un grupo de efectivos se acercó al domicilio y encontró al joven, quien intentó justificar el daño. Este aseguró que la tobillera se le desprendió “accidentalmente” mientras jugaba con su perro.

Leer Más

padre
EN REINO UNIDO: Niño de dos años murió de hambre tras pasar varios días junto al cadáver de su padre
Las dos condiciones que debe cumplir el chavismo para que EEUU levante las sanciones
EN CLAVES | Turquía y Siria en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes, cifras de fallecidos casi alcanza los 5.000

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: MANIFESTACIÓN DE LA GENERACIÓN Z TERMINÓ CON ENFRENTAMIENTOS Y VALLAS DERRIBADAS FRENTE AL PALACIO NACIONAL DE MÉXICO

Tras constatar que el aparato tenía daños importantes, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co y decidieron dejar una consigna policial en el domicilio. Sin embargo, fue en ese momento que se percataron de que se había fugado, luego de que su madre les informara que no sabía dónde estaba.

Posteriormente, comunicaron la novedad a la Oficina de Ejecución Penal, a cargo de Laura Molina. Desde ese momento, Benavidez quedó oficialmente prófugo y la Policía desplegó un importante operativo para encontrarlo.

¿QUIÉN ES MAYKOL SEBASTIÁN BENAVIDEZ?

Maykol Sebastián Benavidez no es un detenido más. El joven tiene antecedentes por un violento ataque armado ocurrido el 24 de enero en Zapala.

Según la investigación, junto a otros dos hombres, Benavidez disparó contra una mujer que bajaba de su auto, provocándole heridas graves en la cadera y el muslo. La víctima sufrió además una perforación intestinal y estuvo al borde de la muerte.

Señalaron a Benavidez como autor de los disparos y lo acusan por tentativa de homicidio doblemente agravado, tanto por el concurso de personas como por el uso de arma de fuego.

Al parecer, engañaron a la mujer con una falsa oferta laboral antes de atacarla.

El caso ha generado preocupación y las autoridades piden colaboración para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El USS Gerald Ford, el portaaviones propiedad de Estados Unidos y más grande y avanzado del mundo, realizó maniobras de vuelo a bordo mientras se aproxima al mar Caribe y las costas de Venezuela.  
El portaviones USS Gerald Ford ya se encuentra en aguas del Caribe, según confirmo el Comando Sur de los EEUU
EEUU
EN VIDEO: El dramático rescate de una joven que cayó a las heladas aguas del río Harlem en Nueva York
EEUU
Camilo Castro, preso político de nacionalidad francesa fue liberado este 16Nov
Camilo Castro, preso político de nacionalidad francesa fue liberado este 16Nov
Venezuela