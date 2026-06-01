La impactante revelación que hizo Edmundo González sobre la detención de su yerno Rafael Tudares

El líder opositor venezolano, Edmundo González, habló este lunes sobre la detención de su yerno, Rafael Tudares, a la vez que profundizó sobre su reciente llamado a convocar nuevas elecciones presidenciales.

González concedió una entrevista al medio español Artículo 14. «Me sentí culpable del secuestro de mi yerno», dijo el opositor sobre la detención de Tudares, quien estuvo en prisión desde el 7 de enero de 2025 hasta el pasado 22 de enero.

«Estoy absolutamente convencido de que ese secuestro era por mí», afirmó González. En tal sentido, recordó que Tudares era el padre de sus nietos y formaba parte de una familia especialmente unida.

«Mi hija me comunicó que su esposo sería liberado si yo renunciaba a la Presidencia de la República, pero en la misma conversación ella misma me pidió: ‘No lo vayas a hacer’. No lo hice, claro. Ni lo haré», explicó.

GONZÁLEZ ACLARÓ QUE NO RENUNCIÓ

El diplomático instó el domingo a convocar elecciones presidenciales con plenas garantías democráticas. Mientras que algunos especulaban que se trataba de una renuncia, González insistió en que busca facilitar la salida de la crisis del país.

«No, al contrario. No es una renuncia, en mi condición de depositario de la soberanía popular, estoy facilitando el proceso. Como dije en mi reciente pronunciamiento, reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial, para mí, es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad», añadió González.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARÍA CORINA REGRESÓ A OSLO CON SU «MISIÓN CASI COMPLETADA», ESTO DIJO SOBRE POSIBLE REGRESO AL PAÍS

Respecto a María Corina Machado, el diplomático aseguró que le será «leal hasta el último día». «Si yo me metí en esto es porque tengo la convicción de que ella reúne las condiciones para hacer un buen ejercicio presidencial», acotó.

González concluyó que hay cierto hartazgo entre la sociedad venezolana, a la vez que pide «tener paz, democracia y libertad». «Quisiera ser recordado como la persona que contribuyó a que se diera un proceso para salir de una crisis muy prolongada, profunda y dolorosa», sentenció.