La impactante revelación del enviado especial de EEUU para Venezuela sobre los planes de Trump para Maduro

El enviado especial de EEUU para Venezuela, Richard Grenell, hizo una impactante revelación al confesar que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, no tiene entre sus planes impulsar un «cambio de régimen» en Venezuela.

«Estamos muy claros sobre el gobierno venezolano y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios de régimen y él es alguien que quiere hacer todo lo que podamos para hacer a los estadounidenses más fuertes, más prósperos y en eso es lo que nos enfocamos ahora mismo», explicó Grenell durante una entrevista concedida al programa The Epoch Times.

Asimismo, se refirió a su visita a Venezuela y aseguró que no están dispuestos a tener una «relación» con el gobierno de Maduro, pero sin ofrecerle concesiones de ningún tipo.

«Él (Maduro) tenía una lista larga de preguntas y yo le dije, miren no estamos aquí para darles nada, estamos aquí para decirles que yo vine a Caracas, ahora estoy sentado aquí en tu palacio, pidiéndoles que hagan cosas, y ustedes tienen cámaras alrededor, van a usar este momento, van a decirle a la gente que yo estoy aquí, ya eso es un regalo», recordó.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU

Por otra parte, el enviado especial de EEUU para Venezuela destacó el cambio en la política exterior de la nación norteamericana desde que Trump asumió el poder el pasado 20 de enero.

«Como diplomático yo tengo que decir que cuando estás en una mesa y estás negociando la razón por la que no somos exitosos no es porque no podamos hablar mejor que otras personas, no es porque estamos convencidos de cualquier manera. Hay una razón por la que los embajadores de Donald Trump son capaces de hacer estas cosas es por Donald Trump, es porque él tiene una amenaza creíble. No es solo una amenaza de acciones militares es una amenaza de tarifas, es una amenaza de sanciones económicas (…) es por eso que decimos que debe haber una amenaza creíble, no solo una amenaza», destacó Grenell.

En este sentido, crítico a la administración del expresidente demócrata, Joe Biden, a quien tildó de enviar «amenazas vacías y poco creíbles» a sus adversarios.

«Joe Biden tuvo una amenaza lenta que no era creíble y los diplomáticos intentaron negociar por todos estos rehenes o acuerdos de paz, pero el otro loado sabía que era una amenaza vacía que no iba a ser creíble, no iba a ser poderosa», sentenció.