La impactante detención de un pedófilo que «acompañaba» a una niña de 6 años, así fue como lo descubrieron

Las autoridades británicas lograron capturar a un pedófilo convicto, llamado David Cheneler, mientras caminaba con una niña de apenas seis años. La identificación se logró gracias a una tecnología de reconocimiento facial.

La Policía Metropolitana de Londres publicó en sus redes sociales el video de la detención de Cheneler, de 73 años. En las imágenes se aprecia que el pedófilo fue interceptado por varios agentes en una calle de Denmark Hill.

Aunque los hechos se dieron el pasado 10 de enero, la policía publicó el video recién el 21 de mayo. «La tecnología de reconocimiento facial en vivo (LFR) ayudó a los oficiales a identificar a un delincuente sexual infantil», apuntó.

Las autoridades indicaron que Cheneler estaba caminando con una pequeña, violando una orden judicial. «Yo no debería estar con esa niña, pero solo la estoy llevando de la escuela a casa de su madre», alegó.

Las cámaras de reconocimiento facial instaladas en la calle detectaron la presencia de Cheneler, que forma parte de la lista de vigilancia de la policía. De inmediato se activó una alerta que llegó a las autoridades.

La policía explicó que este sistema graba a los transeúntes y los compara con los rostros de una base de datos de personas buscadas o con restricciones judiciales. Así pues, Cheneler fue identificado y descubierto con la niña.

Identified. Stopped. Now behind bars. 🎥👀

Live Facial Recognition technology (LFR) helped officers identify a convicted child sex offender in Southwark.

He was walking with a six-year-old girl and in breach of a court order. pic.twitter.com/UecyrZnUm8

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) May 21, 2025