LA FOTO OFICIAL: ¿Quién es Haakon VIII, el nuevo rey que asume la polémica monarquía en Noruega?

Con la muerte del rey Harald V de Noruega ha asumido el trono su hijo, Haakon VIII a los 53 años, quien ahora tiene un gran reto por delante ya que su padre gozaba de una enorme popularidad en el país.

Entre sus primeras acciones adoptó el lema de su padre: «Todo por Noruega», durante una reunión extraordinaria con el gabinete.

No obstante, de acuerdo con muchos analistas, está preparado para los retos que se le avecinan. En los últimos años trabajó estrechamente con su padre y en muchas ocasiones tomó el control cuando el rey estaba ausente o enfermo.

Su padre llegó a reconocer ese trabajo en vida. «Tengo muchísima suerte de que sea el príncipe heredero Haakon quien continúe esta tradición», escribió sobre su hijo en su biografía.

Su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, se convirtió ahora en la princesa heredera al trono noruego.

Cabe destacar que Haakon es el hijo menor del rey Harald V. Sin embargo, estaba por delante de su hermana mayor, la princesa Märtha Louise, en la línea de sucesión.

Norway’s King Haakon VIII arrived at the Royal Palace in Oslo, the Norwegian capital, after his father King Harald died aged 89, making Haakon the country’s fourth king since 1905 https://t.co/Wb01OUcNWB pic.twitter.com/FQQRP9GzEG — Reuters (@Reuters) August 28, 2026

Para que esto no volviera a ocurrir la Constitución noruega se modificó en 1990 para reconocer a las mujeres el derecho a heredar el trono. Este es el motivo por el que la princesa heredera Ingrid Alexandra se encuentra ahora en la línea sucesoria y podría convertirse en la primera mujer jefa de Estado de Noruega desde el siglo XV.

Cabe destacar que este año, su esposa Mette-Marit se disculpó por sus vínculos, durante varios años, con Jeffrey Epstein. Ambos tuvieron una amistad desde 2011 hasta 2014 y ella se quedó en su casa, cuando él no estaba en Florida.

«Me siento tan manipulada, y cuando te manipulan, no te das cuenta al principio», dijo durante sus disculpas públicas.

Además, su hijo fue declarado culpable de violación contra su expareja, y otros 32 delitos, por lo que actualmente está pagando una condena de cuatro años y permanece privado de libertad en el palacio de Skaugum.

No obstante, todo esto no ha afectado demasiado la imagen del nuevo rey.

King Haakon, accompanied by Crown Princess Ingrid Alexandra, arrives to Chair an Extraordinary Council of State Meeting at the Palace pic.twitter.com/mFMKaG3ApC — Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026

EDUCACIÓN Y TRAYECTORIA

Haakon VIII estudió de niño en escuelas estatales locales antes de iniciar la carrera naval de cuatro años, graduándose en la Academia Naval Noruega en 1995.

Posteriormente, estudió ciencias políticas en la Universidad de Berkeley en California. Poco después de su regreso a Noruega, Haakon conoció a la que ahora es su esposa, Mette-Marit, en un festival de música en la ciudad natal de ella, Kristiansand, en 1999.

La relación enfrentó algunos retos desde el principio y la prensa la apodó la Cenicienta de Kristiansand, en referencia a sus humildes orígenes.

«Lo que encontramos juntos era tan fuerte que no podía dejarlo ir», dijo el entonces príncipe heredero Haakon sobre Mette-Marit antes de su boda en 2001.

Algunos comentaristas incluso advirtieron en aquel momento que su relación podría significar el fin de la monarquía noruega. Ella era madre soltera de un niño de cuatro años cuyo padre había cumplido condena por posesión de cocaína.

En una emotiva entrevista tres días antes de su boda, Mette-Marit pidió disculpas públicamente por su «pasado desenfrenado» y condenó el consumo de drogas tras las informaciones que apuntaban a que se consumían drogas en las fiestas a las que asistía en Oslo durante la década de 1990.

Como princesa heredera, Mette-Marit se volcó en causas populares como el apoyo a las personas con VIH y la promoción de la alfabetización.

En 2018 la diagnosticaron con fibrosis pulmonar.

Con respecto a ella, Haakon ha dicho que Mette-Marit le ayudó a superar su timidez y la describió como un contrapeso emocional a su mente analítica.

«No soy muy bueno en las relaciones sociales. Mette tiene un talento natural. Puede entrar en una habitación y llevarse bien con todo el mundo», indicó.