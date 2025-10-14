La firme condición de María Corina Machado para recoger el Nobel de la Paz en Noruega

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estableció una firme condición para ir a Noruega en diciembre para recoger el Premio Nobel de la Paz: que haya un cambio de gobierno en Venezuela.

Luego de que fue anunciada como ganadora del Nobel de la Paz, Machado sostuvo una entrevista con el medio noruego Dagens Naeringsliv. La opositora dejó claro que «Venezuela debe ser libre» para que pudiera viajar a Oslo a buscar el premio.

«Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida», expuso Machado, que se encuentra en la clandestinidad desde hace más de un año.

«He aprendido a vivir el día a día y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está a su alcance, porque si yo estoy en Noruega ese día, significa que Venezuela ya está liberada», acotó Machado.

MACHADO DESTACA EL «IMPACTO»

María Corina Machado es la primera venezolana y uno de los pocos latinoamericanos en ganar el Premio Nobel de la Paz. En tal sentido, la opositora no dudo en destacar el valor del galardón.

«Tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen que se da cuenta», apuntó Machado. Asimismo, consideró que el «mundo entero legitima» la causa de la oposición en Venezuela.

Machado, que lleva más de un año pidiendo aumentar la presión desde la comunidad internacional, concluyó que el gobierno de Maduro «está absolutamente aislado y tiene los días contados».

Cabe recordar que Machado recibió el Nobel «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano». El Comité también destacó «su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».