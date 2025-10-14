Mundo

La firme condición de María Corina Machado para recoger el Nobel de la Paz en Noruega

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Mujeres cubanas publicaron video en respaldo a la democracia venezolana y así respondió María Corina
Foto: ConVzlaComando

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estableció una firme condición para ir a Noruega en diciembre para recoger el Premio Nobel de la Paz: que haya un cambio de gobierno en Venezuela.

Contents

Luego de que fue anunciada como ganadora del Nobel de la Paz, Machado sostuvo una entrevista con el medio noruego Dagens Naeringsliv. La opositora dejó claro que «Venezuela debe ser libre» para que pudiera viajar a Oslo a buscar el premio.

Leer Más

Argentina ve «interesante» que se haga una cumbre sobre la crisis electoral en Venezuela
Extraño caso en Brasil: Pareja murió en el jacuzzi de un hotel, habían salido tras celebrar el cumpleaños de su hija
Confirman agresión sexual contra niña asesinada por dos venezolanos en Houston, enfrentarán pena de muerte

«Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida», expuso Machado, que se encuentra en la clandestinidad desde hace más de un año.

«He aprendido a vivir el día a día y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está a su alcance, porque si yo estoy en Noruega ese día, significa que Venezuela ya está liberada», acotó Machado.

MACHADO DESTACA EL «IMPACTO»

María Corina Machado es la primera venezolana y uno de los pocos latinoamericanos en ganar el Premio Nobel de la Paz. En tal sentido, la opositora no dudo en destacar el valor del galardón.

«Tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen que se da cuenta», apuntó Machado. Asimismo, consideró que el «mundo entero legitima» la causa de la oposición en Venezuela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO ANUNCIÓ ACTIVACIÓN DEL PLAN INDEPENDENCIA 200 EN NUEVA ESPARTA, SUCRE Y DELTA AMACURO

Foto: @MariaCorinaYA

Machado, que lleva más de un año pidiendo aumentar la presión desde la comunidad internacional, concluyó que el gobierno de Maduro «está absolutamente aislado y tiene los días contados».

Cabe recordar que Machado recibió el Nobel «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano». El Comité también destacó «su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Donante privado «muy rico» de Trump se ofreció a pagar salario de militares durante cierre de Gobierno en EEUU
EEUU
En una emotiva ceremonia, celebrada frente al histórico Hotel Cardozo, la ciudad de Miami Beach (EEUU) oficializó el cambio de nombre de una calle por el de la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, ganadora de cuatro Grammys. 
Miami Beach nombró una calle en honor a la cantante cubana Gloria Estefan
EEUU
Venezolana en Chile falleció después de que su expareja le cayó a martillazos
Mundo