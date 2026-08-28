La familia más rica estaría por cerrar ambicioso acuerdo petrolero con Venezuela, reveló Bloomberg

Un multimillonario colombiano estaría cerca de cerrar ambicioso acuerdo petrolero con Venezuela, en medio del proceso de cambios y apertura que se está ejecutando en la industria energética del país.

De acuerdo con lo reseñado por Bloomberg, se trata de Jaime Gilinski, quien estaría a punto de sellar un acuerdo petrolero en Venezuela junto a GeoPark Ltd., compañía con sede en Bogotá en la que el Grupo Gilinski es el principal accionista, con una participación del 28 %.

De acuerdo con el reporte de dicho medio de comunicación, las conversaciones se enmarcan en el creciente interés de inversionistas privados por participar en la recuperación de la industria petrolera venezolana.

Esto último, teniendo en cuenta que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impulsa la llegada de capital y empresas extranjeras para reactivar el sector energético del país.

El acuerdo contemplaría que GeoPark opere el yacimiento Bare, ubicado en el estado Anzoátegui, en la zona de Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El campo produce crudo pesado y extrapesado, aunque su producción se ha reducido tras años de baja inversión y mantenimiento.

GRUPO GILINSKI

El Grupo Gilinski se convirtió este año en el mayor accionista de GeoPark, tras una inversión de aproximadamente US$107 millones.

Se trata de un movimiento que ahora lo posicionaría como uno de los actores privados con mayor proyección dentro del proceso de apertura petrolera venezolana.

De concretarse, el acuerdo representaría un nuevo paso de Gilinski en el sector energético y se sumaría a la lista de inversionistas extranjeros que buscan hacerse un espacio en Venezuela.

Gilinski considera, según el reporte, que el país podría representar una oportunidad estratégica para GeoPark, dada su experiencia operativa y capacidades técnicas en la región.