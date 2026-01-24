La exigencia de Javier Milei para reabrir la embajada de Argentina en Caracas

El presidente de Argentina, Javier Milei, habría decidido no reabrir la embajada en Venezuela y no normalizar las relaciones diplomáticas hasta que Caracas libere a cada uno de sus connacionales detenidos, siendo el caso de Nahuel Gallo el más emblemático hasta ahora.

Según información del medio TN, el Ejecutivo argentino sostiene serias dudas sobre la naturaleza de la administración de Delcy Rodríguez. Por ello, evita catalogarla como un gobierno formal.

Los funcionarios en Buenos Aires prefieren observar cómo evoluciona el proceso de transición en Caracas antes de dar cualquier paso hacia un reconocimiento.

“Primero hay que ver si le cumplen los acuerdos a los Estados Unidos”, expresaron fuentes cercanas a la Casa Rosada a ese medio. La estrategia de Milei apuesta por la cautela y la recopilación de datos a través de países aliados con presencia en el territorio venezolano

Cabe mencionar que el Departamento de Estado de EEUU ya gestiona el retorno de su presencia diplomática a la capital venezolana. Por su parte, Argentina utiliza actualmente a Italia como su representante en la embajada tras la salida de Brasil de ese rol.

“Tiene que haber primero un gesto de ellos primero para que pensemos en reabrir la embajada”, agregaron desde el entorno presidencial sobre la postura de Milei. El gobierno admite que la liberación de Nahuel Gallo podría demorar “más de lo esperado” debido a la complejidad del proceso.

LO QUE PIENSA ARGENTINA SOBRE LA TRANSICIÓN EN VENEZUELA

El oficialismo advierte que el ritmo de las excarcelaciones dependerá exclusivamente de la supervisión política que ejerza Estados Unidos sobre Caracas. Desde Argentina consideran que el conflicto en Venezuela permanece abierto y sin una resolución a corto plazo.

Los asesores de Milei describen la transición venezolana como un proceso gradual y sin una fecha cercana para que se concrete. “Lo previsto es que no haya elecciones hasta por lo menos dentro de un año”, aseguran desde las filas del oficialismo argentino sobre Venezuela.

Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina mantiene firme la recomendación de evitar viajes hacia Venezuela.