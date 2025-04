«Me llegó con moretones en repetidas ocasiones»: La estremecedora revelación de la mamá de uno de los bebés maltratados en guardería de España

Sigue la indignación en España luego de que se hiciera viral un video de una guardería del área metropolitana de Madrid, donde una de las maestras maltrataba a unos bebés mientras les daba la comida.

La madre de uno de los infantes, identificada como Leidy rompió el silencio y entre lágrimas reveló que su hija había llegado con algunos moretones en su cuerpo, en diversas oportunidades.

«La niña si me llegó con moretones en repetidas ocasiones, pero lo asociaba con que son niños, que se tiran y que no miden el peligro», señaló la mujer en declaraciones ofrecidas al programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3.

Previamente se mostró sorprendida por el trato que recibían los bebés en este lugar, donde supuestamente debían cuidarlos,

«Nunca imaginé que mi pequeña estuviera sufriendo este trato en dicha guardería (…) si todos analizamos el ángulo de la grabación está perfecto, estaban preparadas porque sabían que ocurría, o sea sabían que eso iba a ocurrir, entonces te digo que me siento muy mal», dijo entre lágrimas.

«Mi niña no habla, no me puede explicar cómo se siente, cuántas veces se lo han hecho y qué le han hecho», agregó la mujer.

#Mundo | Sigue la indignación en España luego de que se hiciera viral un video de una guardería del área metropolitana de Madrid, donde una de las maestras maltrataba a unos bebés mientras les daba la comida. 📹 Video: Antena 3 pic.twitter.com/HUVw3XJUfG — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 12, 2025

VIDEO INDIGNANTE

El video de las agresiones se viralizó en redes sociales y generó una investigación, que hasta los momentos ha dejado a cuatro personas despedidas, entre ellas la agresora del mencionado clip.

El medio español El Mundo precisó que los hechos se dieron en la escuela infantil Cascanueces de Torrejón de Ardoz. La breve grabación que dejó en evidencia a la maestra es sumamente impactante.

En las imágenes se aprecia el momento en el que esta presiona a uno de los bebés contra la pared. Mientras que la pequeña evita comer, la mujer le sujeta la cara y lo golpea en varias ocasiones.

«Que no me escupas la comida, que no la escupas», dice la maestra mientras golpea la cabeza de la bebé contra la pared. Luego le dio la vuelta y le metió la cuchara en la boca, sin importar que pudiera ahogarse.

«No me escupas la comida, que la tragues», insistió. A pesar de los gritos y súplicas de la bebé, la agresora insistía. «Que me tienes harta», concluyó.

Muchos de los padres decidieron no enviar a sus bebés a la guardería y aseguran que la profesora maltrató a más niños. Además, acusan a otros trabajadores del delito de omisión del deber de socorro por no evitar las agresiones.