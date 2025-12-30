Mundo

La enfermedad que llevó a la muerte a quien llegó a ser el hombre más obeso del mundo, pesó casi 600 kilos

Juan Pedro Franco, que fue reconocido en 2017 como el hombre más obeso del mundo, murió el lunes, 29 de diciembre, en la ciudad de Aguascalientes, en México, generando conmoción entre la opinión pública.

Franco ganó gran notoriedad hace casi una década, cuando alcanzó un peso cercano a los 600 kilos. El Guinness World Records lo incluyó en su icónico libro y, desde entonces, su caso cuenta con importante visibilidad.

La causa de muerte fue una infección renal que se complicó y generó que Franco fuera internado en un hospital de su ciudad natal. Sin embargo, su estado empeoró con el paso de los días y falleció, según un comunicado difundido por su médico tratante, José Antonio Castañeda.

«En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado», dijo el médico.

Castañeda envió sus condolencias a los familiares de franco y afirmó que su historia lo marcó de por vida. «Generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud», añadió.

LA HISTORIA DE FRANCO

Mientras ganaba visibilidad internacional por obtener el récord mundial, Franco decidió hacer un cambio en su vida. Pesando 595 kilogramos, recurrió al apoyo de José Castañeda y en 2017 comenzó un tratamiento integral.

El proceso consistió en una dieta mediterránea, con un importante énfasis en frutas y verduras. De igual forma, se realizó dos procedimientos quirúrgicos: una manga gástrica y, posteriormente, un bypass gástrico.

El tratamiento fue un éxito y Franco perdió el 49% de su peso inicial, lo que le permitió recuperar movilidad y reducir los riesgos de diabetes e hipertensión. A esto se sumó que logró reintegrarse a rutinas diarias que, hasta ese momento, le eran imposibles.

Aunque Franco obtuvo notoriedad por su peso, se convirtió en una referencia en la lucha contra la obesidad a nivel internacional. Llegó a protagonizar varios documentales y apareció en distintos medios de comunicación.

