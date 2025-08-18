Mundo

La dura medida de Chile contra un venezolano que ingresó al país para reencontrarse con su esposa e hijo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La justicia chilena ratificó este lunes la expulsión de un migrante venezolano que ingresó a ese país para reencontrarse con su familia, bajo el argumento de que usó un paso clandestino para cumplir su cometido.

Tabla de Contenido

De acuerdo al medio Diario Constitucional, el venezolano entró a Chile en agosto de 2023 por un paso no habilitado. Poco después, el Servicio Nacional de Migraciones lo detuvo y aprobó su expulsión del territorio.

Leer Más

autobús
Se incendió autobús en el que se trasladaban 64 migrantes venezolanos en Perú
Australia y Nueva Zelanda le dieron la bienvenida al Año Nuevo 2025 y los videos se hacen virales
Quemaron carteles de Trump y banderas de EEUU por controversia sobre el Canal de Panamá

El venezolano argumentó a la justicia que usó un paso irregular para reunirse con su cónyuge y su hijo de apenas 12 años. En tal sentido, apeló la orden de expulsión y la Corte de Puerto Montt consideró que esta era ilegal.

Este tribunal sostuvo que la expulsión no ponderó adecuadamente el arraigo del venezolano con su familia radicada en Chile. Destacó especialmente el interés superior de su hijo, indicando que debería crecer junto a su padre.

EXPULSIÓN DEL VENEZOLANO

A dos años del ingreso del venezolano, la Corte Suprema revocó la sentencia del tribunal local y dispuso la expulsión del venezolano. La justicia consideró adecuada la decisión del Servicio de Migraciones.

Las autoridades relataron que, durante los interrogatorios, el propio venezolano reconoció haber ingresado clandestinamente. Además, el migrante no presentó «descargos oportunamente en el procedimiento administrativo».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «BIENVENIDOS AL INFIERNO»: LA DRAMÁTICA EXPERIENCIA DE VENEZOLANOS EN LA MEGACÁRCEL DE EL SALVADOR

El Ministerio del Interior de Chile anunció, recientemente, la adquisición de cámaras térmicas para rastrear los cruces ilegales de migrantes. Todo, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio, en la que se declaró ganador Nicolás Maduro. 
En Venezuela están radicados más de medio millón de venezolanos. Foto: Archivo

El máximo tribunal concluyó que el venezolano incurrió en una «causal grave» al ingresar a Chile por un paso no habilitado. Así pues, eludió el control migratorio y no presentó sus antecedentes ante la autoridad correspondiente.

Cabe destacar que la decisión no fue unánime, puesto que varios ministros salvaron su voto. Estos consideraron que la sentencia no tomó en cuenta la grave crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un estremecedor video divulgado por la Oficina de la Fiscal Estatal de Miami-Dade, en Florida (EEUU), ha sacudido nuevamente a la comunidad del vecindario Fontainebleau, al mostrar el instante en que Pedro Pablo Linares, de 58 años, irrumpe en una vivienda y dispara repetidamente contra su hermana, Beatriz Linares-Calamita, de 60 años. 
Como un sicario y a sangre fría: Le disparó a quemarropa a su propia hermana, todo quedó grabado
EEUU
Dos fallecidos y decenas de heridos tras graves accidentes de tránsito en los llanos venezolanos
Sucesos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 18 de agosto, que está organizando una reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski. 
«Oportunidad razonable» El sorpresivo anunció de Trump respecto a Ucrania y Rusia
EEUU