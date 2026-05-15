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La drástica decisión que tomó la delegación de EEUU, incluido Trump, antes de subir al avión para salir de China

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Trump

En una sorprendente medida de seguridad al final de la visita de tres días del presidente Donald Trump a China, los miembros de la delegación estadounidense destruyeron o desecharon todos los artículos proporcionados por los funcionarios chinos antes de abordar el Air Force One.

Según informes procedentes del terreno, el personal recogió las credenciales, los teléfonos desechables entregados al personal de la Casa Blanca, los pines de la delegación y otros materiales proporcionados por sus anfitriones chinos, y los tiró a la basura antes de partir.

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La corresponsal del New York Post, Emily Goodin, que viajaba con el grupo de prensa, publicó en X: «El personal estadounidense tomó todo lo que entregaron los funcionarios chinos como credenciales, teléfonos desechables del personal de la Casa Blanca, pines para la delegación; los recogieron antes de que subiéramos a AF1 y los arrojaron a un contenedor en la base de las escaleras».

«Nada de China permitido en el avión. Despegamos en breve hacia América», añadió. En esta línea, trascendió que hasta el propio Donald Trump botó todo lo proveniente de ese país.

Por estrictas razones de ciberseguridad, todo el equipo estadounidense solo utilizó durante la visita móviles «de usar y tirar». Sus teléfonos personales permanecieron guardados dentro del avión, protegidos en bolsas de Faraday que bloquean cualquier señal.

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