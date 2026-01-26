La decisión que tomó Claudia Sheinbaum sobre los conciertos de BTS en México que sorprendió a todos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para que intervenga y el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México.

La decisión de la mandataria ocurre en medio de la polémica por la falta de transparencia en el proceso de compra de las entradas. Además, que jóvenes mexicanos calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

«Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva», acotó.

«Van a ser en mayo los conciertos. Y quieren comprarlo cerca de 1 millón de jóvenes y solo hay 150.000 boletos», comentó Sheinbaum sobre los tres conciertos programados de la banda en la capital mexicana.

Hoy en la #MañaneraDelPueblo de Claudia Sheinbaum 👩🏻@Profeco inicia procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por falta de claridad a las y los fans de BTS; la presidenta @Claudiashein informa que envió carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok para que… pic.twitter.com/2h5QHIgVgf — MVS Noticias (@MVSNoticias) January 26, 2026

Sheinbaum sostuvo que la venta de boletos estuvo marcado por quejas de los fanáticos por lo que ella decidió tomar cartas en el asunto y comunicarse con los organizadores.

«Hablé con el responsable de OCESA que es quien organiza, con Alejandro Soberón, le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema, parte de la reventa», mencionó la presidenta.

Sin embargo, al recibir la respuesta de que no había más fechas previstas, tomó la decisión de escalar el tema al ámbito diplomático. Incluso, apuntó que también se exploran alternativas como la instalación de pantallas para ampliar el acceso del público.

“Es por los jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea”, expresó.

EL TEMA DE LAS ENTRADAS PARA BTS

El tema con la venta de entradas para los conciertos de BTS escaló entre las autoridades mexicanas. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento contra la boletera por la falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores.

Ante esto el procurador Iván Escalante, señaló que se sancionará a plataformas de reventa como Stop Hop y Diago por “prácticas abusivas y desleales”.

“La ley es muy clara y establece que los precios finales son los que tienen que estar publicados”, enfatizó de acuerdo a lo reseñado por EFE.