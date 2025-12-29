La conmovedora historia de los novios venezolanos que murieron en Tenerife: Amaban a los animales y las motos

Mientras que se mantiene la conmoción sobre la muerte de unos novios venezolanos, llamados Adrían y Orimar, en accidentes de moto ocurridos con pocas horas de diferencia en España, trascendieron detalles sobre la pareja.

Orimar, de 34 años, murió al final de la tarde del viernes, 26 de diciembre, cuando circulaba por la autopista sur de Tenerife. Adrián, de 28 años, por su parte, perdió la vida en otro accidente el sábado cuando iba a alimentar a las mascotas de su fallecida pareja.

La tragedia generó gran conmoción entre los venezolanos radicados en Tenerife y la noticia trascendió fronteras. Apenas días después de ambas muertes, trascendieron los primeros detalles sobre el noviazgo.

De acuerdo al medio español El Periódico, los venezolanos estaban unidos por su amor a los animales y las motos. Se conocieron hace unos dos años y, en cuestión de meses, iniciaron su relación romántica.

HISTORIA DE ORIMAR Y ADRIÁN

Oriman Adellan nació el 1 de agosto en Caracas y, apenas siendo una niña, migró con sus padres y hermanos a Tenerife, en donde nacieron sus abuelos maternos. Estaba plenamente adaptada a la isla y su sueño fue estudiar veterinaria por su amor por los animales.

Aunque hizo el primer año de Ingeniería Química en la Universidad de La Laguna, tuvo que dejar los estudios para comenzar a trabajar. Pasó por varias empresas como vendedora, estuvo dos años en Galicia y luego volvió a Tenerife.

Sus seres queridos describieron a Orimar como una mujer con «mucho carácter» y «muy optimista y luchadora». Producto de su amor por las motos, conoció a Adrián en una de las tantas excursiones que hizo por la isla en dos ruedas.

Adrián era un gran amante de los animales, dedicándose a la cría de halcones. Este aspecto, sumado a su cariño por el mundo de las motos, provocó que ambos venezolanos congeniaron y comenzaron una relación.

Luego de cumplir dos años como pareja, los venezolanos murieron en accidentes de moto no relacionados en un lapso de 17 horas. Sus seres queridos, amantes de las motos y la comunidad venezolana de Tenerife quedaron conmocionados por lo ocurrido.