La conmovedora historia de Lenny, murió protegiendo a su perrito durante devastador terremoto en Colombia

La historia de Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, en Nariño, se convirtió en una de las más conmovedoras después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto.

La joven perdió la vida tras el colapso del edificio Ana Pilar durante el terremoto y quedó bajo los escombros en una posición que terminó protegiendo hasta el último suspiro a su perrito Salomón, que fue hallado con vida junto a ella.

La abogada cubrió con su cuerpo al animal, lo que le permitió a este sobrevivir hasta que los equipos de emergencia lo rescataron.

Lo que se precisó, es que integrantes de la Defensa Civil trabajaron durante varias horas entre los restos del edificio antes de dar con el paradero de la mujer y Salomón. El perrito recibió atención médica inmediata tras ser retirado de los escombros.

De acuerdo con personas cercanas, Fernández, además de ejercer como abogada, colaboraba como asesora jurídica en la Junta Defensora de Animales de Pasto, organización desde la cual defendía los derechos de las mascotas.

Esa cercanía con las causas de protección animal hizo que su muerte fuera lamentada no solo por familiares y amigos, sino también por colectivos y personas vinculadas a la defensa animal en Nariño, quienes la despidieron como una figura comprometida hasta el final con esa labor.

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DESPEDIDA COMO UNA HEROÍNA

De hecho, en redes sociales, allegados compartieron mensajes de despedida que destacaron el vínculo entre Fernández y su mascota.

«Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar», escribió una familiar.

Otros la calificaron de «heroína» y lamentaron que perdiera la vida en medio de la emergencia que ya deja más de 240 personas fallecidas y 1.300 heridos en el país.

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local, tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños.

El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona.

«Desafortunadamente, tenemos para reportar 95 muertes, ese es el conteo de esta mañana. Tenemos 949 personas heridas y 86 personas rescatadas», dijo este martes el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien agregó que además hay bajo los escombros «239 personas atrapadas, 56 edificios colapsados».