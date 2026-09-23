La breve pero contundente solicitud del presidente de Paraguay a Trump sobre Venezuela

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, insistió este martes en la necesidad «de que vuelva a haber democracia en Venezuela», durante un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Peña y otros altos funcionarios de la región formaron parte de una reunión del Escudo de las Américas, en Nueva York. Trump encabezó el encuentro, mientras que a su lado estaba el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Durante una breve alocución Peña, que visitó hace unos días Caracas, dijo a Trump que Venezuela «es una oportunidad que no queremos dejar pasar». «Queremos avanzar todo lo posible», aseveró el mandatario colorado.

«Hay preocupaciones comunes en las que queremos trabajar juntos. Creemos que Venezuela es un tema que debe unir a todos los países. Celebramos lo que hiciste (…) Agradecemos lo que ocurrió el 3 de enero», acotó Peña.

LA PETICIÓN DE PEÑA

El mandatario paraguayo afirmó que «todos nosotros hemos sufrido» con la situación de Venezuela en las últimas décadas. Sin embargo, sostuvo que se debe continuar «el trabajo» en el país para salir de la crisis vigente.

«Tenemos que seguir trabajando y asegurarnos de que vuelva a haber democracia en Venezuela», acotó Peña, que pidió el mismo destino para Cuba y Nicaragua. Trump asintió con la cabeza mientras escuchaba estas palabras.

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Peña estuvo en Caracas este fin de semana y sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Luego confirmó el inicio de un diálogo entre ambos países para restablecer las relaciones diplomáticas, rotas desde enero de 2025.

El mandatario paraguayo está en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Rodríguez también está en la ciudad estadounidense y tenía agendada una reunión con Trump este mismo martes.