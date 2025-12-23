«La amenaza no es Venezuela»: Gobierno de Maduro dice que EEUU busca «iniciar un conflicto armado» y exige acciones de la ONU

El embajador del gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, advirtió que Estados Unidos busca que Venezuela responda a sus provocaciones en el Caribe para justificar un ataque al país.

«Uno de los países que está sentado en esta mesa ha afirmado públicamente que quiere anexarse a nuestro país. Su presidente nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales porque supuestamente les pertenecen», afirmó desde la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

«Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor armada de la historia sobre nuestro país. Señor presidente estamos en presencia de un poder que actúa al margen del derecho internacional y que exige a venezolanos que entreguemos nuestros recursos, de lo contrario ejecutarán un ataque armado que vienen anunciado desde hace semanas», advirtió.

En este sentido, aseguró que se trata de la mayor extorsión conocida en la historia. «Es un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal. No se trata solo de Venezuela, la ambición es continental, así lo ha expresado el gobierno estadounidense que afirma que el futuro del hemisferio les pertenece».

«Alertamos al mundo, Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos. Hemos solicitado esta reunión consientes de que el gobierno de EEUU no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro», aseguró.

«¿Qué derecho tiene el gobierno de Estados Unidos para apropiarse de 4 millones de barriles venezolanos? Este pretendido bloqueo naval tiene el objetivo de establecer un asedio a la nación venezolana con el fin de facilitar el ataque armado», manifestó.

Destacó que el mundo debe saber que «la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de Estados Unidos. No es Venezuela, es EEUU».

BUSCA UNA JUSTIFICACIÓN

En este sentido, Moncada señaló que los Estados Unidos buscan una respuesta de Venezuela para justificar un ataque al país. «El gobierno de Estados Unidos requiere que su aparato de propaganda lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado. Denunciamos esta peligrosa manipulación y aseguramos al mundo que no perderemos la serenidad en la defensa de la paz de nuestra nación».

«La afirmación descabellada según la cual el petróleo venezolano pertenecería a los Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta deuda histórica no tiene sustento jurídico, es simplemente inexistente, ninguna creencia otorga a un Estado el derecho de recurrir al uso de la fuerza y mucho menos de apropiarse de los recursos naturales de otro Estado. Aceptar tal lógica equivaldría a admitir que debido a la gigante deuda que el propio EEUU mantiene con países como China, Japón o el Reino Unido, pudiera justificar el ataque, bloqueo, o total confiscación de activos y recursos estadounidenses, lo cual resulta absurdo», señaló.

Para finalizar, realizó una serie de peticiones al Consejo de Seguridad de la ONU. «Exigimos a este órgano que condene esta agresión en curso desde las ejecuciones extrajudiciales hasta los actos de piratería. Exigimos también se adopten las medidas necesarias para que el gobierno de EEUU repliegue sus fuerzas militares, ponga fin al uso de la fuerza y levante el bloqueo unilateral que ha impuesto contra nuestro país y por último exigimos que inicie un proceso de rendición de cuentas para sancionar estos hechos y prevenir su repetición. De lo contrario se trata de la consolidación de un mundo oscuro, sin principios, sin ideales, es el mundo sin la ONU».

«El mundo sabe que de continuar la escalada de ataques armados, nosotros ejerceremos con toda determinación nuestro derecho a la legítima defensa», concluyó.