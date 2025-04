La agonía de una mujer trans que fue severamente atacada: murió en un río con piernas y brazos fracturados

La sociedad colombiana está horrorizada por el caso de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años que fue asesinada la semana pasada en el municipio de Bello, departamento de Antioquia.

En redes sociales se viralizó el video de Sara gravemente herida en un río el pasado viernes. Aunque la mujer no podía salir del agua y se quejaba del dolor, pero las personas que grababan parecían no ayudarla de inmediato.

Medios colombianos indicaron que Sara, conocida por sus seres queridos como La Millerey, fue auxiliada después por dos personas que pasaban por el lugar. Luego llegaron funcionarios de los Bomberos de Bello para sacarla del agua.

Ella es Sara Millerey, una mujer trans a quién le rompieron sus brazos y sus piernas y fue lanzada a un río. Para quienes piensan que nosotras exageramos he aquí una prueba más del odio del que somos víctimas. No soy de mostrar este tipo de imágenes pero he ahí tu transfobia. pic.twitter.com/7CEaeEMj9Q

