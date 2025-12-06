La advertencia que hizo la ministra de Transporte de Colombia sobre «saboteo tecnológico» contra el espacio aéreo venezolano

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, advirtió el viernes que hay «señales engañosas y ciberataques» a GPS que buscan «sabotear» el espacio aéreo venezolano, en medio de la crisis de vuelos que enfrenta el país.

«Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite», dijo la titular de la cartera.

Por lo anterior, consideró necesario que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otros organismos se pronuncien.

«Hacer un saboteo tecnológico es un crimen y no podemos permitirlo. La comunidad internacional no puede permitir eso. Hoy es Venezuela; mañana podría ser Colombia o cualquier otro país del mundo», subrayó la ministra de Colombia.

ACUSACIONES CONTRA EL GOBIERNO DE TRUMP

En ese sentido, durante su intervención, Rojas acotó que desde el gobierno de Donald Trump se estarían realizando ciberataques en contra de aeronaves con señales que «pretenden engañar a los equipos de posicionamiento», reseñó El Tiempo.

Además, reiteró su advertencia de que Colombia podría pasar por la misma situación que atraviesa el espacio aéreo de Venezuela. «Es muy importante hacer todo lo posible para que no se bloquee el espacio aéreo, en este caso, de Venezuela. Pero en cualquier momento podría ser el nuestro», alertó.

De igual manera, la ministra de Colombia afirmó que la alerta emitida por la FAA no contenía información técnica u operativa. «Realmente tenía la intención de un bloqueo más político, rompiendo las reglas de la aviación internacional y el Convenio de Chicago», apuntó.

La cancelación de vuelos en Venezuela, de parte de empresas aéreas internacionales, ha llevado a las aerolíneas nacionales a operar en nuevas rutas hacia destinos como Bogotá. Al mismo tiempo, han elevado la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas.