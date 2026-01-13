La advertencia de Gustavo Petro a los miembros del ELN si no abandonan Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhortó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a salir de Venezuela, y advirtió que ordenará acciones armadas en caso de que se mantengan en el estado Táchira.

«Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar», dijo Petro en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. Se detiene todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno. El dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía de los territorios», señaló.

En este sentido, Petro sostuvo que «toda transformación se acuerda con sus habitantes».

Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito. Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la… https://t.co/C1t2nzAlGE — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2026

ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

Petro recordó que como parte de la zona económica especial con Venezuela se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó «a sangre y fuego, matando humildes campesinos».

«Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito», señaló.

«Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan. Las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio», manifestó.

En esta línea, se comprometió con los campesinos de la zona a mejorar la vialidad. «El pacto Catatumbo ya es un hecho, el ministerio de transporte incumplió su tarea, pero este semestre se intensifica como prioridad, las carreteras de salida al mar de Popayán, la doble calzada a Pasto y la carretera del Catatumbo para sacar la producción campesina al mercado».

«La primera reunión oficial con Venezuela debe plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira», aseveró.