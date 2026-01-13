Mundo

La advertencia de Gustavo Petro a los miembros del ELN si no abandonan Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhortó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a salir de Venezuela, y advirtió que ordenará acciones armadas en caso de que se mantengan en el estado Táchira.

Contents

«Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar», dijo Petro en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Leer Más

Afganistán
Talibanes prohibieron la voz de las mujeres en público, no pueden cantar o recitar
IMPACTANTE VIDEO: Mujer en estado de gravedad después que su silla voladora se soltara de la atracción
Los apocalípticos videos de los incendios forestales en Chile que dejan casi 20 muertos y más de 240 desaparecidos

«Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. Se detiene todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno. El dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía de los territorios», señaló.

En este sentido, Petro sostuvo que «toda transformación se acuerda con sus habitantes».

ZONA ECONÓMICA ESPECIAL

Petro recordó que como parte de la zona económica especial con Venezuela se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó «a sangre y fuego, matando humildes campesinos».

«Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito», señaló.

«Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan. Las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio», manifestó.

LEA TAMBIÉN: DOS SUPERPETROLEROS CON BANDERA CHINA QUE VENÍAN A VENEZUELA DIERON VUELTA ATRÁS

En esta línea, se comprometió con los campesinos de la zona a mejorar la vialidad. «El pacto Catatumbo ya es un hecho, el ministerio de transporte incumplió su tarea, pero este semestre se intensifica como prioridad, las carreteras de salida al mar de Popayán, la doble calzada a Pasto y la carretera del Catatumbo para sacar la producción campesina al mercado».

«La primera reunión oficial con Venezuela debe plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira», aseveró.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«No nos dejen solos»: Familiares de presos políticos protestaron en la UCV para que sigan las liberaciones
Venezuela
Casa Blanca
Casa Blanca confirmó acuerdo energético con Venezuela por 500 mil millones de dólares, esto dijo
EEUU
adolescentes
Liberan a 15 adolescentes que fueron detenidos mientras «jugaban» en Anzoátegui: los señalaban de «incitación al odio»
Venezuela