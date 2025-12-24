Kast habló con Noboa sobre la creación de un corredor para el retorno de migrantes venezolanos

(EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró este martes que habló con el presidente Daniel Noboa sobre su propuesta de crear un «corredor humanitario» que permita a migrantes en sus países regresar a Venezuela, algo que ya había planteado la semana pasada en Buenos Aires, cuando se reunió con el mandatario argentino Javier Milei.

«Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para personas que están de manera irregular en Chile, Perú y Ecuador puedan volver a su patria y también solicitarle al Gobierno venezolano que abra las puertas de su frontera para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo», dijo Kast en una rueda de prensa en un hotel de la capital.

🔴 #Urgente El presidente de Chile José Antonio Kast espera que pronto se acabé la dictadura de Nicolas Maduro; también que se forme un Corredor Humanitaria para que puedan regresar los venezolanos a su país. pic.twitter.com/ZasDyyiB4V — Reacción Nacional (@RNacional_News) December 24, 2025

LA SITUACIÓN LOS MIGRANTES

Aunque no precisó qué le había contestado el mandatario ecuatoriano, Kast aseguró que todos estaban «conscientes del problema» y que tenían «la misma sensación provocada por un gobernante que es ilegítimo en Venezuela», en referencia al presidente Nicolás Maduro.

Aseguró que él solo estaba realizando «planeamientos» ya que el manejo de la política exterior le corresponde aún al presidente Gabriel Boric, pero que sí podría «ir anticipando, adelantando el trabajo» para que cuando asuma el poder ya «existan lazos y vínculos» que le «faciliten el trabajo».

«Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela, bajo una dictadura que ha provocado que más de 8 millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países», añadió.

Comienza una nueva era en las relaciones entre Chile y Ecuador. Agradezco al Presidente de Ecuador @DanielNoboaOk por la grata conversación y el espacio para discutir sobre los desafíos comunes que tenemos en materia de seguridad, inmigración y desarrollo comercial y económico. pic.twitter.com/X5EfAZPm9S — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 23, 2025

Indicó que «el continente tiene que de alguna manera reaccionar a este proceso» y que por eso estaba hablando con otros gobernantes para encontrar una solución.

Kast también señaló que esperaba que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, «entienda la crisis humanitaria que se está viviendo» y apeló a que «pueda interceder frente a lo que hoy día se vive en Venezuela».

OPERATIVOS DE EEUU

Con respecto a las operaciones militares que Estados Unidos está realizando en el Caribe, Kast dijo que a Chile no le correspondía pronunciarse sobre lo que está haciendo «otro país que también se ve afectado por las acciones que realiza una dictadura».

«Lo que sí tengo claro es que los efectos negativos que ha generado el Gobierno dictatorial de Venezuela están afectando la calidad de vida de todo el continente y espero que sea resuelto a la brevedad. Y sea cual sea la fórmula. La fórmula que había elegido el pueblo venezolano era la vía democrática y hay alguien que se robó el poder y que se apropió del poder», puntualizó.

El presidente electo de Chile indicó que otro de los temas que habló con Noboa fue el trabajo coordinado que pueden tener para enfrentar al crimen organizado trasnacional.

«Si hacemos las cosas bien puede haber mayor seguridad. La seguridad nos va a dar libertad y la libertad va a resguardar nuestras democracias», expresó Kast.

«Lo que vayamos a hacer hacia adelante va a en esa línea de mayor seguridad, mayor libertad, para que cada nación decida libremente su destino democrático sin la interferencia de dictaduras o de organizaciones criminales», agregó.

La Presidencia ecuatoriana señaló en un comunicado que Noboa y Kast también hablaron sobre economía, reducción de la inflación, diseño de políticas públicas y orden fiscal.

Además, el presidente electo chileno se reunió con inversionistas portuarios e inmobiliarios de Ecuador.

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

