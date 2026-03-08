Joven de 19 años fue detenido por las atrocidades que le hizo a 100 perros en Brasil, todo lo transmitió en vivo

Efectivos policiales capturaron a un joven de 19 años en Fortaleza, estado de Ceará, Brasil, el pasado lunes 2 de marzo, por quitarle la vida a unos 100 perros; y no conforme con ello, transmitió los crímenes en vivo y luego difundía el material audiovisual a través de diversas plataformas digitales.

El Núcleo de Observación y Análisis Digital (NOAD) de ese país rastreó el servidor utilizado para las emisiones tras detectar las grabaciones. Las autoridades locales identificaron la ubicación exacta del joven mediante un exhaustivo monitoreo de redes sociales y procedieron con el arresto inmediato.

Los agentes descubrieron durante el procedimiento que el hombre no solo cometía crueldad animal, sino que también inducía a adolescentes a autolesionarse. Por esta razón, la policía inició una nueva investigación por la distribución de contenidos digitales que promovían daños físicos entre menores de edad.

La comisión policial incautó varios teléfonos celulares y una computadora portátil durante el operativo en la vivienda. Estos elementos tecnológicos funcionarán como piezas clave para determinar si el detenido actuó solo contra los 100 perros o si existen otros cómplices involucrados en los hechos.

«MALTRATABA A LOS PERROS PRÁCTICAMENTE TODAS LAS MAÑANAS»

El jefe de policía de São Paulo, Artur Dian, informó a la prensa que el joven maltrataba y mataba animales “prácticamente todas las mañanas”. La peligrosidad del sujeto despertó las alertas en las instituciones brasileñas debido a la naturaleza sistemática de sus acciones.

La justicia brasileña aplicará la Ley Sansão, promulgada en 2020, la cual endureció significativamente las penas por maltratar, lesionar o mutilar perros y gatos. Bajo esta normativa, el sospechoso enfrentaría una condena que oscila entre los dos y los cinco años de prisión, reseñó El Tiempo.

Las autoridades sostienen que el tribunal también podría imponer multas económicas severas al implicado tras finalizar el proceso judicial. Además, la sentencia incluiría la prohibición definitiva de tener cualquier mascota bajo su cuidado en el futuro, debido a la gravedad de sus actos.