Jeannette Jara vs José Antonio Kast: ¿Cuándo será la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Chile?

El Servicio Electoral de Chile anunció que la candidata presidencial de izquierda, Jeannette Jara, y el de derecha, José Antonio Kast, pasarán a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre.

El organismo realizó el anuncio tras escrutar el 40,3 % de los sufragios. La exministra de Gabriel Boric obtuvo de manera preliminar un 26,4 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,4 %.

De igual forma, en las presentes elecciones sorprendió el apoyo al populista de derecha Franco Parisi, quien obtuvo el 18,4 % de los votos, con especial respaldo en las zonas mineras.

Mientras tanto entre los grandes derrotados se encuentran el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, así como la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

En este sentido Matthei dio un breve comunicado reconociendo los resultados y afirmó que felicitará a Kast en persona, aunque no pidió directamente que la apoyaran.

«Vamos al comando de Kast para saludarle como corresponde», dijo Matthei, quien protagonizó fricciones con Kast durante la campaña.

Estas elecciones se están llevando a cabo en medio de un gran descontento de la población hacia la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

EL MENSAJE DE BORIC

El presidente Gabriel Boric felicitó a los dos candidatos que se diputarán la presidencia de Chile.

«Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días», comentó.