JD Vance habló sobre los «avances» en las negociaciones con Irán a pocas horas de su llegada a Suiza

(EFE).- Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio han registrado «grandes avances», aseguró este domingo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación norteamericana.

«Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones», indicó en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como medidores.

IRÁN CONSIDERA FAVORABLE DEVOLUCIÓN DE FONDOS CONGELADOS

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos favorece a su país, al indicar que 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en Catar serán devueltos como parte de ese acuerdo provisional.

“La totalidad de las disposiciones del memorando de entendimiento son favorables para nosotros, y los resultados de estas conversaciones y negociaciones se harán evidentes”, declaró Pezeshkian en una conferencia de política monetaria y bancaria en Teherán, según informó la agencia Tasnim.

El mandatario iraní agregó que recibirán unos 6.000 millones de dólares de Irán congelados en Catar, como parte del memorando firmado con Estados Unidos el pasado miércoles.

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Pezeshkian sostuvo además que el presidente estadounidense, Donald Trump, en su reciente discurso pasó de prohibir a Irán realizar determinadas acciones a reconocerlas como derechos del pueblo iraní, y que la única exigencia de Washington es que Teherán no desarrolle armas nucleares.

“Estados Unidos dijo: ‘escríbanlo y fímenlo’, y lo firmamos”, afirmó Pezeshkian, quien reiteró que la República Islámica ha insistido en numerosas ocasiones en que no busca fabricar armas nucleares.

Sus declaraciones se produjeron mientras Irán y Estados Unidos mantienen este domingo en Suiza reuniones para abordar el cumplimiento del memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, que establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo final que incluya el programa nuclear iraní.

La delegación iraní está encabezada por el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, lidera la representación estadounidense en esta primera ronda de negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo. EFE