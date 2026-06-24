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Iván Cepeda aceptó la derrota y reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

Caraota Digital
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Iván Cepeda
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

(EFE).- El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

«Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República», manifestó Cepeda en una declaración pública.

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El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión «como un acto de responsabilidad democrática» y afirmó que busca contribuir «a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos».

Sin embargo,  Iván Cepeda aseguró que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo Gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

«No aceptaremos que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se pretenda tratar a la juventud y a la ciudadanía organizada como enemigos internos», afirmó.

EFE
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