Irán violó el alto al fuego al atacar a Israel y Trump anunció que hará este pedido a Netanyahu

(EFE).- Israel canceló todas las actividades educativas presenciales y limitó las reuniones del lunes como medida preventiva ante la reanudación de los ataques de Irán la noche del domingo, según el Ejército israelí.

«Se permiten reuniones de hasta 200 personas al aire libre y hasta 500 personas en interiores, siempre que se pueda acceder a un espacio protegido dentro del tiempo disponible para llegar a un refugio. Las playas están cerradas al público», informa un comunicado oficial del Comando del Frente Interno, el organismo militar que establece las restricciones de seguridad para la población.

La noche del domingo, Irán violó el alto el fuego alcanzado entre EEUU y la República Islámica el pasado mes de abril, lanzando una primera ronda de misiles que activó las alertas antiaéreas israelíes a las 22.00 horas locales (19.00 GMT).

#ÚltimaHora| Irán ataca a Israel luego que Netanyahu violara el alto al fuego en el Líbano. Irán prometió que si esto ocurría defendería al pueblo libanés. El video corresponde a los primeros misiles de Irán sobre Israel. pic.twitter.com/5QgT576xcS — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) June 7, 2026

ISRAEL DICE QUE INTERCEPTÓ TODOS LOS MISILES

El Ejército israelí afirma haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes por el momento, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha expresado en una publicación de X: «Teherán debería arder esta noche».

El ataque se produce apenas horas después de que Israel bombardeara los suburbios del Dahye, bastión del grupo chií Hizbulá en el sur de Beirut. La capital libanesa es una de las líneas rojas de Irán para preservar la tregua regional.

El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, colgó en la red social X una imagen de las banderas de Irán y el Líbano una junto a la otra.

#Conflicto 🇮🇷🇮🇱 | El Ejército israelí aseguró que interceptó todos los misiles lanzados este domingo noche por Irán, un total de once según informaron a EFE fuentes militares, en el que supone el primer ataque de Teherán contra el Estado hebreo desde el alto el fuego de abril. pic.twitter.com/DkjDqT0xdH — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 7, 2026

TRUMP LLAMARÁ A NETANYAHU PARA PEDIRLE QUE NO RESPONDA AL ATAQUE

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamará al primer ministro israelí para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán, al insistir en que está «muy cerca» un acuerdo para acabar con la guerra, según declaró al medio Axios.

«Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro», declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid.

El presidente, quien momentos antes criticó en una entrevista con Fox News el bombardeo de Israel a Líbano, argumentó que los «bombardeos iraníes no dañaron a nadie».

«Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años», agregó Trump a Axios.

Trump dijo a Fox News que los ataques de Irán a Israel «no ayudarán a las negociaciones» para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán «volver a la mesa» de diálogo y «llegar a un acuerdo», además de declarar que no está «contento» con los bombardeos israelíes en Líbano. EFE