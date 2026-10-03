Interpol busca a migrante que agredió brutalmente con un machete a su pareja en Colombia y huyó a Venezuela

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), junto a la Policía Nacional de Colombia y los cuerpos de seguridad de Venezuela, activaron un cerco de búsqueda transfronteriza para capturar a Miguel Alejandro Olivo Salcedo, un migrante venezolano señalado como presunto responsable de un salvaje ataque con machete contra su compañera sentimental en el departamento de Casanare, Colombia.

La agresión se registró en el interior de una finca ubicada en la vereda Playón Recuerdo, a la altura del kilómetro 32 de la carretera que conduce a la ciudad de Yopal, capital casanareña. Según los reportes policiales, Olivo Salcedo arremetió con extrema violencia y saña contra la víctima, identificada como Marlen Tojuelo.

A raíz del brutal ensañamiento, la mujer sufrió la amputación traumática de una pierna. Actualmente, permanece internada en estado crítico bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO).

El prófugo habría huido al estado Barinas

Tras consumar el delito, el presunto victimario escapó rápidamente de la escena para evadir la justicia. Labores de inteligencia e intercambio de información entre agencias indican que el fugitivo cruzó la frontera de forma irregular para ingresar clandestinamente a territorio venezolano.

Reportes comunitarios alertaron que Olivo Salcedo fue visto en las inmediaciones del sector La Pedrera, en el municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas. Debido al riesgo de una evasión prolongada, la Interpol formalizó las alertas de localización internacional.

Las autoridades de ambos países procesan el expediente bajo el delito de tentativa de feminicidio y difundieron públicamente la fotografía oficial del acusado. Los organismos de seguridad hacen un llamado urgente a la comunidad para suministrar cualquier información confidencial que facilite su inmediata captura y detención definitiva.