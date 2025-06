Intentaron fugarse de una cárcel abriendo un hoyo en la pared, pero no imaginaron lo que ocurriría

Lo que parecía un plan de fuga perfecto para un grupo de presos en una cárcel en Brasil, terminó con el momento más embarazoso de sus vidas cuando quedaron atrapados en pleno túnel y tuvieron que llamar a los custodios para que los rescataran.

Los hechos ocurrieron en la celda 13 del pabellón R de la prisión Francisco de Oliveira Conde (FOC), en Rio Branco. Durante varias semanas los reclusos trabajaron en abrir un hoyo secreto en la pared con herramientas improvisadas, como trozos de tejas del techo y materiales de artesanía.

PRESO FICA ENTALADO! Ao tentar fugir do presídio Francisco de Oliveira Conde, nesta madrugada, o detento Alan Leandro da Silva ficou entalado numa cova que ele havia cavado para fugir. A direção do presídio teve que chamar os Bombeiros para retirá-lo do buraco. É cada uma! pic.twitter.com/uWuFBZSFB2 — Silvio Martinello (@martinellosilv) June 17, 2025

Cuando todo estaba listo para el gran escape en horas de la madrugada, el recluso Alan Leandro da Silva quedó atrapado en el agujero. A pesar de los intentos de sus compañeros, no pudieron hacer nada para sacarlo y no les quedó de otra que pedir ayuda.

Ante la situación, los funcionarios del penal llamaron a un equipo del Cuerpo de Bomberos para rescatar al interno.

Luego de ser retirados del lugar por los bomberos, Alan Leandro y los demás privados de libertad involucrados fueron trasladados a la Comisaría de Policía (DEFLA) para los procedimientos correspondientes, incluyendo la investigación por intento de fuga y daños a la propiedad pública.

No obstante, pocas horas después, los funcionarios del penal informaron sobre la fuga exitosa de nueve reclusos: Arthur Carvalho Gomes, Carlos Vitor de Castro Cardoso, Davi Castro de Souza, Francisco Guimarães Santana, Geovane Costa Almeida, Isaquiel Martins de Souza, Johnatan Silva Magalhães, Natanael do Nascimento Salgueiro y Ozeias Paulo Germana Ferreira. Hasta el momento, no han podido capturar a ninguno.